Кілька штрафів на одну людину: як збираються «посилити» покарання для ухилянтів

Незважаючи на збільшення штрафів для ухилянтів, їх сума може ще зрости вже цього місяця, прогнозує комітет Ради.

При цьому ТЦК зможуть заочно накладати по декілька штрафів на одну людину, пише видання «Фокус».

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Деталями під час брифінгу 9 травня поділилися голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас і його перший заступник Андрій Осадчук.

Зокрема, за порушення ж закону про мобілізацію в особливий період зможуть штрафувати:

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фізичних осіб — на ті ж від 17 до 25,5 тисячі гривень;

посадових осіб і підприємства — на від 34 до 59,5 тисячі гривень.

«Ці штрафи можуть накладатися протягом одного року з моменту вчинення, але не пізніше за три місяці з моменту виявлення», — підкреслив Іонушас.

Він зазначив, що за кожне порушення військового обліку особу зможуть оштрафувати окремо. Сума штрафу залежатиме також і від характеру «недонесеної» в ТЦК інформації про себе.

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Тобто на одного військовозобов’язаного зможуть накладати декілька штрафів.

Осадчук зазначив, що розмір штрафу залежатиме й від передумов. Якщо порушення сталося вперше, штрафуватимуть на 17 тисяч гривень, а наступний раз штраф уже може збільшитися до 25 500 гривень.

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Крім того, штрафи зможуть виписувати заочно. Заступник голови парламентського комітету припустив, що військкомати «максимально займуться цією роботою».

«Я не виключаю, що через декілька місяців це закінчиться тим, що виконавчі служби судів будуть завалені величезною кількістю цих проваджень», — додав Осадчук.

Блокування рахунків

«Найімоірніше, у нас буде масова ситуація, коли ці штрафи не будуть оплачені громадянами, бо в них може просто не бути грошей або вони не захочуть це робити», — спрогнозував Осадчук.

За його словами, у такому разі починатиметься процедура виконавчого провадження. Тобто порушникам можуть блокувати рахунки або стягувати їхнє майно. Також Осадчук вважає, що нові правила запрацюють до кінця травня.

Нагадаємо, що за законом про мобілізацію, який набуде чинності вже 18 травня, органи місцевого самоврядування (міські та селищні ради) будуть прямо зобов'язані брати участь у мобілізаційних заходах.

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