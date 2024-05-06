«Тепер зобов’язані»: кого скоро змусять роздавати повістки

По мірі наближення 18 травня — дати, коли новий закон про мобілізацію набере чинності, українці все більше дізнаються про «сюрпризи», які в ньому закладені.

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Одним з них стане те, що органи місцевого самоврядування (міські та селищні ради) тепер будуть зобов'язані брати участь у мобілізаційних заходах.

Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовий ЗСУ Іван Тимочко.

«Якщо раніше питання до органів місцевого самоврядування було прописано в законі приблизно так: „мають право“, „можуть“, то зараз зобов'язані», — пояснює він.

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За його словами, органи місцевого самоврядування мають готувати списки резервістів та навіть допомагати проводити підготовку військовозобов'язаних.

«Органи місцевого самоврядування, згідно з цим законом, будуть зобов'язані інформувати місцеве населення про мобілізацію, зобов'язані надавати допомогу посильну, підготовку та складання списків резервістів. Або чоловіків віком від 18 до 24 років для того, щоб проходили базову військову підготовку», — розповів Тимочко.

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Зазначимо, що начальник Служби зв’язків із громадськістю Полтавського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Роман Істомін пояснив, кому та в які терміни потрібно уточнювати свої облікові дані.

Про це він сказав в етері телемарафону, відповідаючи на запитання, чи потрібно зараз уточнювати свої облікові дані, якщо після набуття чинності законом про мобілізацію це усе одно потрібно буде зробити протягом 60 днів.

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«Якщо громадянин хоче уточнити свої військово-облікові дані саме, скажімо так, за законом, він може це зробити після набуття чинності законом. Але. Ніхто не забороняє звернутися зараз», — зауважив Істомін.

Він додав, що оновлення військово-облікових даних є обов’язком, який передбачений правилами військового обліку.

«Це є обов’язок кожного військовозобов’язаного громадянина», — сказав представник ТЦК.

На уточнення, чи все ж після набуття законом чинності, після 18 травня, громадянин усе одно має йти та оновлювати свої дані, Істомін зазначив: «В ТЦК та СП вже будуть його оновлені військово-облікові дані, тому потреби з’являтися потім в нього вже не буде».

Представник ТЦК нагадав, що в з-аконі «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» міститься перелік персональних даних, які мають бути в цьому реєстрі.

«Якщо громадянин вже оновив всі дані, які там є, тобто у нього нічого не змінилося, це можуть бути ідентичні у 2022 році оновлені дані, вони актуальні, і відповідно, оновлення вони не потребують», — сказав Істомін і підтвердив, що прийти на оновлення після набуття чинності законом мають лише ті, хто свої дані не оновив, або ті, хто прийшов за повісткою для оновлення.

Також на запитання щодо того, коли громадянин може отримати штраф, представник ТЦК нагадав, що в правилах військового обліку вказано, що протягом семи днів військовозобов’язаний має повідомити про зміну своїх військово-облікових даних.

Істомін також зауважив, що якщо військовозобов’язаний отримує повістку з метою прибуття до ТЦК та СП та оновлення військово-облікових даних, і не прибуває до ТЦК, або після прибуття туди відмовляється проходити військово-лікарську комісію, то його дані передаються до поліції у зв’язку з вчиненням адміністративного правопорушення.

Водночас поліція доставляє його до ТЦК та СП задля складення протоколу про адмінправопорушення.

Стосовно того, чи всіх, хто став на облік у ТЦК, направляють на ВЛК, чи лише тих, хто раніше був обмежено придатним, Істомін зазначив, що інформація про придатність до військової служби є одним із пунктів військово-облікових даних.

«Якщо у ТЦК та СП немає інформації про придатність, відповідно військовозобов'язаний громадянин направляється на ВЛК, щоб визначити його придатність до військової служби», — пояснив він.

Як повідомляли «ФАКТИ», попри те, що кримінальної відповідальності за порушення правил військового обліку не буде, ухилянтам доведеться платити чималі штрафи. Більш детально про це у нашому матеріалі.

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