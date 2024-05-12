«На кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін»: військовослужбовець ЗСУ щодо ситуації на Харківщині

Російські війська вже кілька днів поспіль проводять активні атаки на кордонах Харківщини.

Український військовий Денис Ярославський, який зараз захищає Україну на цьому напрямку, повідомив, що головною причиною проблем з обороною на кордоні у Харківській області є відсутність систем фортифікації.

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«Першої лінії фортифікацій та мін просто не було. Ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою!» — зазначає він.

За його словами, ситуація у Вовчанську погіршилася, місто майже зруйноване, людей залишилося мало. Почалися вуличні бої, місто оточують. Туди ворог перекинув підрозділи «Штор Z».

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Сьогодні ударна аеророзвідка 57-ої бригади зупинила просування штормовиків Z. ЗСУ добили роту окупантів разом з їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. А українці втрачають людей.

«За 2 роки на українському кордоні мали стояти бетонні укріплення в мінус 3 поверхи! А не було навіть мін. Ми приходимо до думки, що це чи шалене злодійство, чи навмисний саботаж!» — вказує військовий та сподівається, що винних за це покрають. Адже ціна цьому — людські життя.

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Своєю чергою, головком Сирський зазначив, що обстановка на фронті складна, проте Сили оборони «роблять усе, щоб утримати оборонні рубежі та позиції, завдають ворогу ураження».

Генерал також заявив, що ворог намагається захопити Часів Яр. За інформацією головкома, на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється. Крім того, окупанти намагаються відновити втрачене положення в районі Кліщіївки поблизу Бахмута.

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