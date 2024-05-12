Ворог намагається захопити Часів Яр: Сирський розповів про ситуацію на фронті

На деяких ділянках фронту ворог має частковий успіх. Проте на інших напрямках українські військові витісняють противника та покращують своє тактичне положення.

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Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Telegram.

За інформацією головкома, на Куп’янському, Сіверському, Лиманському, Покровському напрямках тривають гарячі бої, ситуація дуже динамічно змінюється.

«В одних районах противник має частковий успіх, в інших — Сили оборони витісняють противника та покращують своє тактичне положення», — зазначив Сирський.

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Також противник не полишає спроб просунутися до Часового Яру на Краматорському напрямку. Росіяни продовжують наступальні дії східніше міста. Крім того, окупанти намагаються відновити втрачене положення в районі Кліщіївки поблизу Бахмута.

«Попри складну ситуацію на фронті проводиться ротація підрозділів для відпочинку військовослужбовців та відновлення боєздатності бригад», — додав головнокомандувач ЗСУ.

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Зазначимо, що росіяни зараз зосереджуються на декількох напрямках фронту. Окупанти намагаються просунутися до міста Часів Яр. Це відкриє їм шлях на Краматорську агломерацію. Крім того, окупанти тиснуть на Авдіївському напрямку, там тривають важкі бої.

Цього тижня російські війська спробували прорвати оборону ЗСУ на півночі Харківської області. За даними сервісу DeepState, росіяни могли зайти у шість населених пунктів біля кордону.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що росія планує наступ на Харківщину в середині травня. Для цього на кордоні з Україною рф зібрала близько 50 000 військових.

Разом з тим, американський генерал-лейтенант у відставці, колишній головнокомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес вважає, що атака на Харківщину може бути обманним маневром з боку росії, щоб зв'язати можливості України на певному напрямку, а потім насправді атакувати десь в іншому місці.

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