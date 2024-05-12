Замочіть насіння огірків перед посадкою у цьому розчині: вони точно не будуть хворіти й завалять вас врожаєм

Огірки люблять до себе не менш дбайливого ставлення, ніж помідори чи інша городина.

Тому перед висадкою насіння огірків у ґрунт потрібно докласти максимум зусиль для того, щоб позбавити майбутній урожай хвороб, адже більшість з них (зокрема, патогенні грибки) поширюються через посадковий матеріал.

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Робиться це через процедуру замочування насіння перед посадкою. Такий підхід рекомендують всі ведучі агрономи, впевнені автори Youtube-каналу для городників.

Крім того, замочування насіння допомагає підвищувати його біологічну активність, і виступає як активатор росту.

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Науково доведено, що з насіння, яке замочується у спеціальних розчинах, виростають тільки міцні та врожайні рослини. Існує багато розчинів для замочування насіння огірків та інших рослин, але перш за все можна зупинитися на цих.

Хлоргексидин. В ньому рекомендується замочити насіння на 10−15 хвилин. Це робиться для того, щоб ліквідувати патогенні спори, якщо вони є у насіння. Тим самим мінімізується ризик розповсюдження різноманітних хвороб.

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Бурштинова кислота. Вона добре діє на насіння огірків, дає укріплення насінню, прискорює проростання рослин. Для приготування розчину необхідно в 100 мл води розчинити 1 грам бурштинової кислоти. Насіння завернути в тканину й залишити у розчині на 12−14 годин.

Гумат калію дуже добре діє на огірки. Він стимулює обмінні та біохімічні процеси у насіння. Це зміцнює імунітет майбутної рослини. Для обробки насіння необхідно розчинити в 200 мл воді 1 чайну ложку гумату калію, просочити тканину й загорнути в неї насіння. Залишити на добу.

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