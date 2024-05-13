Перший пацієнт з генетично модифікованою свинячою ниркою помер у США

Трансплантологи не завжди святкують перемогу над невиліковними хворобами. У Сполучених Штатах майже через два місяці після трансплантації помер перший пацієнт, якому пересадили генетично модифіковану свинячу нирку. Про це повідомляє Associated Press.

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Чоловікові на ім'я Річард Слейман пересадили нирку в Массачусетській лікарні в березні цього року. Планувалося, що орган прослужить йому щонайменше два роки.

62-річний Річард Слейман з Веймута став першою живою людиною, якій зробили цю процедуру. Раніше свинячі нирки тимчасово пересаджували донорам з мертвим мозком. Двоє чоловіків отримали трансплантати серця від свиней, але обидва померли протягом декількох місяців.

Слейману пересадили нирку в лікарні у 2018 році, але минулого року йому довелося повернутися на діаліз через появу ознак відмови органу. Коли виникли ускладнення діалізу, що вимагали частих процедур, лікарі запропонували йому пересадку свинячої нирки.

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Після смерті Річарда трансплантологи висловили глибокий сум і заявили, що не бачать жодних ознак того, що чоловік помер в результаті трансплантації.

У своїй заяві родина Слеймана подякувала лікарям за їхні величезні зусилля, спрямовані на проведення ксенотрансплантації, які подарували їм ще сім тижнів з Річардом.

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«Наші спогади, зроблені за цей час, залишаться в наших умах і серцях», — зазначено в заяві.

За їхніми словами, Річард Слейман погодився на операцію частково для того, щоб дати надію тисячам людей, які потребують трансплантації.

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«Рік досяг цієї мети, і його надія і оптимізм будуть жити вічно», — йдеться в заяві рідних.

Ксенотрансплантація — це зцілення людей за допомогою клітин, тканин або органів тварин. Такі спроби тривалий час зазнавали невдачі, оскільки імунна система людини негайно відчужувала чужорідні тваринні тканини. Але нещодавно лікарі стали пересаджувати органи свиней, які були модифіковані таким чином, щоб стати ближчими до людських тканин.

Понад 100 000 людей стоять у національному списку США очікування на трансплантацію, більшість з них — пацієнти з нирками, і тисячі помирають щороку, не дочекавшись своєї черги.

Раніше повідомляли про те, що Селену Гомес розкритикували за те, що співачка виклала у соцмережу фото свого донора, яка віддала їй нирку.

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