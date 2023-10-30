37.39 / 37.98 39.68 / 40.47
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Не доля: померла жінка, якій зробили унікальну для України операцію

19:38 30 жовтня 2023
Пацієнтка

У львівській лікарні померла 38-річна жінка з Київщини, якій пересадили серце і легені від посмертного донора. Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

«З сумом повідомляємо, що пацієнтка, якій минулого тижня пересадили комплекс серце-легені, на жаль, померла. Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів. Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації. Команда наших лікарів та лікарів Інституту серця робили усе можливе, аби його стабілізувати. Навіть підʼєднали ЕКМО — апарат, який замінює роботу серця і легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим. Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у липні в Україні провели першу операцію з трансплантації серця 6-річній дівчинці. Дитині пересадили орган 4-річного хлопчика, якому діагностували смерть мозку.

РЕКЛАМА

457

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Леся Литвинова

«Ми ніколи не повернемось з війни. Спробуйте це усвідомити і взяти відповідальність за життя в тилу в свої руки», — Леся Литвинова

карти

Овнам — Королева пентаклів, Дівам — перевернутий Світ: кому карти Таро обіцють багатство на новому тижні

Гороскоп

Близнюки та Раки продовжують розслаблятися після вихідних, Діви планують щось нове: гороскоп на 30 жовтня 2023 року

Смажені пиріжки з картоплею

Смажені пиріжки з картоплею: просто та смачно

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту