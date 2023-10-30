Не доля: померла жінка, якій зробили унікальну для України операцію

У львівській лікарні померла 38-річна жінка з Київщини, якій пересадили серце і легені від посмертного донора. Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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«З сумом повідомляємо, що пацієнтка, якій минулого тижня пересадили комплекс серце-легені, на жаль, померла. Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів. Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації. Команда наших лікарів та лікарів Інституту серця робили усе можливе, аби його стабілізувати. Навіть підʼєднали ЕКМО — апарат, який замінює роботу серця і легень. Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливим. Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у липні в Україні провели першу операцію з трансплантації серця 6-річній дівчинці. Дитині пересадили орган 4-річного хлопчика, якому діагностували смерть мозку.

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