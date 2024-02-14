Селена Гомес викликала гнів фотографіями свого донора, яка віддала їй нирку

Минулого літа Селена Гомес, яку називають «брехухою», викликала бурю в інстаграмі, коли вшановувала близьку подругу й донора нирки Франсію Райс. 31-річна співачка потрапила в заголовки новин 2017 року завдяки життєво важливій трансплантації нирки, яка знадобилася через захворювання на вовчак. Хоча зображення з подякою Франсії минулого року викликали хаос у коментарях.

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Нині, публікуючи допис з нагоди дня народження Франсії, Селена поділилася галереєю зображень із нею. І хоча шанувальники залишили колишній Джастіна Бібера понад 9 мільйонів вподобайок, у коментарях деякі користувачі припустили, що Франсію змусили пожертвувати свою нирку, пише thenerdstash.com.

Розпочавши свій допис літнім знімком на свіжому повітрі, де вона насолоджується напоєм з Франсією, Селена нагадала своїм 429 мільйонам підписників про тісний зв'язок, який вона має з подругою, що врятувала їй життя.

У підписі Селена сказала шанувальникам: «Найщасливішого дня народження цій особливій людині. Куди б не привело нас життя, я люблю тебе». ❤️ @franciaraisa".

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Селена Гомес і Франсія Райс

Суперечки в коментарях, ймовірно, виникли через те, що Франсія заявила, що, попри тісний зв'язок, вони з Селеною не завжди сходилися в думках.

Набравши понад 11 000 лайків, один шанувальник написав: «Чувак, я дійсно співчуваю Селені, тому що Франсія скористалася ситуацією і почала діяти на правах господині. Послухайте, хлопці, я знаю, що Селена повинна була поводитися по-іншому щодо алкоголю і так далі». Хтось додав: «Однак ніхто не заслуговує на почуття провини за те, що отримав орган. Ви думаєте, що донори ходять і просять реципієнта дотримуватися правил або очікувань донора?»

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Інший дописувач стверджував, що цей допис розпалив ще більше гніву: «Клята Селена! Ви заплатили Франсії, щоб вона могла це опублікувати? Вона буквально відписалася від вас і видалила свій інстаграм після цього посту».

Оригінальна фотографія 2017 року, на якій Селена та Франсія на лікарняних ліжках після успішної трансплантації, все ще є в її інстаграмі. Наразі ця світлина набрала понад 10 мільйонів вподобань.

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Селена та Франсія знають один одного дуже давно. Вони познайомилися на зйомках «Таємного життя американського підлітка» та «Чарівників з Вейверлі Плейс».

Як раніше розповідали «ФАКТИ», Селена Гомес зізналася, що колола ботокс, після того, як шанувальник засудив її за роман з Бенні Бланко.

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