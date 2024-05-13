Лікнеп для споживачів: про що говорить піна, що утворилася на поверхні меду

Мед потребує правильного зберігання. Буває так, що через деякий час після покупки на поверхні з'являється біла піна.

Як стверджує канал «Идеи для дачи и дома», це зовсім не свідчить про те, що куплений вами мед неякісний.

ВІДЕО ДНЯ

Біла піна — натуральна медова глюкоза, яка утворюється швидше або повільніше, в залежності від кількості натуральної глюкози і фруктози. Вона доводить, що мед живий — він не піддавався температурній обробці.

У піні міститься натуральний пилок, який дуже корисний для організму. Його смак чимось нагадує цукерки.

РЕКЛАМА

Раніше сімейна лікарка Ольга Шепель радила вживати мед натщесерце, за 30−40 хвилин до або через 2−3 години після їжі, щоб не створювати навантаження на процес травлення.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

207

Читайте нас у Facebook