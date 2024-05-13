39.48 / 39.98 42.52 / 43.15
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Лікнеп для споживачів: про що говорить піна, що утворилася на поверхні меду

15:11 13 травня 2024
Мед

Мед потребує правильного зберігання. Буває так, що через деякий час після покупки на поверхні з'являється біла піна.

Як стверджує канал «Идеи для дачи и дома», це зовсім не свідчить про те, що куплений вами мед неякісний.

Біла піна — натуральна медова глюкоза, яка утворюється швидше або повільніше, в залежності від кількості натуральної глюкози і фруктози. Вона доводить, що мед живий — він не піддавався температурній обробці.

У піні міститься натуральний пилок, який дуже корисний для організму. Його смак чимось нагадує цукерки.

РЕКЛАМА

Раніше сімейна лікарка Ольга Шепель радила вживати мед натщесерце, за 30−40 хвилин до або через 2−3 години після їжі, щоб не створювати навантаження на процес травлення.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

207

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

Попереду — «золоті» тижні: кому пощастить з грошима у травні

унітаз

Коли гості на порозі: навіщо господині засипають в унітаз ложку солі

Гороскоп

Несподівані пропозиції та корисні знайомства: що обіцяють зірки знакам зодіаку у містичний день 13 травня 2024 року

Діана Макарова

«Один колеться, друга ходить до церкви. А бидляцтво в їхніх душах одне й те саме»: волонтерка про українців, які нічого не хочуть знати про війну

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту