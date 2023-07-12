Як правильно зберігати мед, щоб зберегти його свіжість

В Україні, де на Київщині працює перша в світі ІТ-пасіка, мед є надзвичайно популярним продуктом. Незалежно від того, чи любите ви його додавати в чай, розчиняти в глазурі або просто намазувати на тост, мед є одним з найуніверсальніших продуктів. І що найцікавіше, він також є одним з найбільш стійких до зберігання. Але незважаючи на його довговічність, є кілька порад, які слід пам'ятати, коли справа доходить до зберігання цього солодкого продукту, щоб зберегти його найкращі смакові якості, пише сайт marthastewart.com.

Завжди зберігайте мед у скляній герметичній тарі. В іншому випадку гігроскопічні (вологолюбні) цукри, що містяться в меді, будуть поглинати вологу з повітря, що призведе до зростання небажаних дріжджів. Пластик, як відомо, проникний для водяної пари, газів і запахів. Це означає, що коли ви зберігаєте мед у пластику, він може втрачати вологу — або, що ще гірше, набирати її. А скло має належне ущільнення, яке утримує мед у правильному співвідношенні рідини до цукру, щоб він залишався стабільним при зберіганні, а не бродив.

Якщо з якихось причин ви хочете, щоб смак певного виду меду залишився на піку своєї інтенсивності, спробуйте зберігати його в морозильній камері. Це не дасть йому втратити аромат і потемніти або змінити смак, що відбувається з медом з часом.

Навіть найретельніше збережений мед може забруднитися і зіпсуватися. Переконайтеся, що ви використовуєте чистий і сухий посуд, коли занурюєте його в ємність з медом. Якщо мед має алкогольний запах, піну або рожевий слиз — викидайте його.

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