«Не вживайте мед з іншою їжею»: лікарка розповіла про секрети споживання корисного продукту

Що може бути краще о цій порі за теплий чай з медом? Дехто намащує медом хліб і додає мед ледь не в усі страви та напої, гадаючи, що так зміцнює свій імунітет і що меду забагато не буває. Чи дійсно це так, розповіла сімейна лікарка Ольга Шепель.

«Найкраще вживати мед натщесерце, бо саме тоді організм заряджається енергією, — говорить лікарка. — В іншому разі мед краще їсти за 30−40 хвилин до або через 2−3 години після їди, аби не створювати навантаження на процес травлення. А склянка теплої води з медом і лимонним соком зранку поліпшує обмін речовин, роботу печінки й нирок, посилює імунітет, допомагає схуднути, активізує травлення та освіжає. Таку медову воду можна пити й ввечері перед сном, тоді заснути буде легше. Дітям раджу давати мед з півторарічного віку — половину чайної ложки, старшим — 1−2 чайні ложки, дорослим — не більше як 2 столові ложки на день. Не вживайте мед під час їжі! Його засвоєння значно знижується, при цьому він додає калорій».

За словами лікарки, мед не любить високої температури, максимальна для нього +40° С.

«Якщо вища, то більша частина його корисних властивостей втрачається. Не раджу купувати мед в магазинах, тому що виробники часто нехтують температурним режимом і умовами зберігання цього солодкого продукту».

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