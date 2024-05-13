Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав відстороненого від посади міністра оборони росії сергія шойгу відповідальним за сотні тисяч смертей і поранень у війні в Україні.

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«Незаконна кампанія сергія шойгу в Україні відповідальна за понад 355 000 жертв серед його власних солдатів і масові страждання серед цивільного населення, — пише Шаппс в онлайн-сервісі X після оголошення про зміну Шойгу на посаді в новому російському уряді, повідомляє t-online. — росії потрібен міністр оборони, який зможе подолати цю катастрофічну спадщину і покласти край вторгненню. Але все, що вони отримають — це ще одну путінську маріонетку».

Нагадаємо, путін несподівано звільнив шойгу, який обіймав цю посаду з 2012 року, і призначив його секретарем Ради національної безпеки, згідно з указом про перестановки в уряді, опублікованому кремлем.

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