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шойгу відповідальний за сотні тисяч смертей, — міністр оборони Великої Британії

10:15 14 травня 2024
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс назвав відстороненого від посади міністра оборони росії сергія шойгу відповідальним за сотні тисяч смертей і поранень у війні в Україні.

«Незаконна кампанія сергія шойгу в Україні відповідальна за понад 355 000 жертв серед його власних солдатів і масові страждання серед цивільного населення, — пише Шаппс в онлайн-сервісі X після оголошення про зміну Шойгу на посаді в новому російському уряді, повідомляє t-online. — росії потрібен міністр оборони, який зможе подолати цю катастрофічну спадщину і покласти край вторгненню. Але все, що вони отримають — це ще одну путінську маріонетку».

Нагадаємо, путін несподівано звільнив шойгу, який обіймав цю посаду з 2012 року, і призначив його секретарем Ради національної безпеки, згідно з указом про перестановки в уряді, опублікованому кремлем.

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