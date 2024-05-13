Готується до затяжної війни з Україною: в ISW пояснили, навіщо путін відправив у відставку шойгу і патрушева

Після арешту заступника міністра оборони Тимура Іванова кремлівський диктатор зняв з посади і очільника цього відомства сергія шойгу. Замість нього путін висунув на пост міністра оборони рф кандидатуру ще одного заступника шойгу — Андрія Бєлоусова.

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За даними нового звіту Інституту вивчення війни (ISW), висунення кандидатури Андрія Бєлоусова на посаду нового міністра оборони росії може свідчити про підготовку кремля до затяжної війни з Україною. Звіт вказує на високий рівень корупції у Міноборони рф та стверджує, що Бєлоусов має міцну репутацію «ефективного технократа» і гарні стосунки з президентом рф путіним.

Андрій Бєлоусов раніше займав посаду міністра економіки у федеральному уряді рф протягом десяти років і брав участь в управлінні різними проєктами в галузі оборонного промислового комплексу та безпілотників. Він також курирував проєкти держзамовлень на виробництво безпілотників та плани з фінансовою підтримки виробників.

Аналітики підкреслюють, що вибір Бєлоусова на посаду міністра оборони може свідчити про стратегічні наміри кремля щодо зміцнення військових зусиль та підготовки до затяжної війни. Він має досвід управління великими проєктами і може забезпечити максимальну ефективність російському оборонному комплексу.

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Призначення Бєлоусова на цю посаду стає частиною більшої перебудови в російському уряді. Звільненого з посади шойгу путін призначив секретарем Ради безпеки замість відправленого у відставку миколи патрушева. 72-річний патрушев перебував на цій посаді 16 років.

Раніше повідомляли про те, що путін може готувати ядерний удар по Україні з території білорусі.

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