«Війна — це надовго. Жодного мирного майбутнього путін для себе не планує»: що означає заміна російського міністра оборони

Перестановки в російському політикумі, де, зокрема, міністра оборони Сергія Шойгу на цій посаді змінив Андрій Білоусов, а сам вже ексміністр був призначений секретарем Радбезу рф, можуть свідчити про готовність країни-агресорки до затяжної війни.

ВІДЕО ДНЯ

Як пише ВВС, прессекретар путіна Дмитро Пєсков пояснив ці кадрові зміни тим, що «міністерство оборони має бути абсолютно відкритим для інновацій, для впровадження всіх передових ідей, для створення умов економічної конкурентоспроможності».

Кореспондент Ілля Барабанов зазначає, що Шойгу «за Бориса Єльцина будував великі „потьомкінські села“ з МНС», а в останні путінські роки займався тим же у міноборони рф — він залишає по собі безліч дорогих PR-проектів, які не мали жодного відношення безпосередньо до армії.

«Країна при цьому входить у третій рік війни, яка ведеться у форматі чи то боїв за хатинку лісника, чи у форматі Верденських битв зразка Першої Світової війни, коли сторони місяцями намагалися захопити сто метрів чужої території. Хто і як воює, у логіці володимира путіна, очевидно, не так важливо, він готовий миритися з будь-якими втратами, а паралельно говорити про „народозбереження“ і проводити наради щодо демографії. Головне, щоб цей процес йшов ефективно, з його точки зору», — пише він та додає, що наразі стає зрозумілим арешт заступника міністра оборони Тимура Іванова. Мабуть, його «брали» з прицілом на усунення Сергія Шойгу.

РЕКЛАМА

Вибір же Андрія Білоусова як нового очільника міноборони може бути «логічним ходом» при переведенні російської економіки на військові рейки, коли оборонка стає головним чинником, який не дає економіці впасти в умовах міжнародних санкцій. І цей крок свідчить про те, що «війна — це надовго, економіка на військових рейках — також, а жодного мирного майбутнього російський лідер для себе і не планує».

Бєлоусов — економіст, який більшу частину життя пропрацював на державній службі, займався у тому чи іншому вигляді питаннями економіки. Він виступає за значну присутність держави в економіці та за жорстке її регулювання.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що заступника Шойгу Тимура Іванова заарештували наприкінці квітня. Це сталося після засідання колегії в міноборони росії, на якій були присутні і він, і міністр. Іванову інкримінують хабарництво.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

185

Читайте нас у Facebook