Зламали сайт Європолу: хакери викрали та продали інформацію, якою обмінюється поліція в Європі

Хакери зламали сайт Europol Platform for Experts (EPE), який використовується співробітниками поліції по всій Європі для обміну інформацією. Тепер злочинці продають свою здобич в інтернеті, повідомляє німецький тижневик Der Spiegel.

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Тисячі поліцейських та експертів з усієї Європи обмінюються знаннями та інформацією на теми, пов'язані зі злочинністю, на EPE. Лише адміністратори можуть додавати нових користувачів на платформу, яку Європол називає одним з основних своїх додатків, повідомляє видання.

Однак зараз кіберзлочинці пропонують на продаж дані, викрадені з платформи, повідомляє тижневик.

Як пише видання, про витік даних Європолу в травні написав користувач популярного серед хакерів форуму.

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«Сьогодні я продаю весь набір даних Європолу», — повідомив він.

Пакет, що пропонувався, містив документи у форматі PDF, дані членів Європолу й код, який був класифікований тільки для офіційного використання.

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«На форумі, присвяченому кіберзлочинності, можна дізнатися, що викрадені дані вже продані, але цю інформацію неможливо перевірити», — застерігає «Der Spiegel».

Речниця Європолу, з якою зв'язалася газета, лише підтвердила, що в закритій групі на платформі EPE стався «інцидент».

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«Перші заходи вже вжито», — додала вона.

Наразі невідомо, як хакери проникли в систему, зазначає ЗМІ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хакери атакували «Нафтогаз» та «Укрпошту».

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