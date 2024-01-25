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Хакери атакували «Нафтогаз» та «Укрпошту»: які послуги доступні

12:17 25 січня 2024
хакер

Після потужної кібератаки на «Монобанк»на початку січня, хакери атакували дата-центр компанії «Нафтогаз України».

Через кібератаку сайт та колцентр підприємства не працюють, повідомили в компанії.

«Шановні клієнти ГК «Нафтогаз України» та газмережі! Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії. Наразі вебсайти та кол-центр не працюють. Про строки відновлення сервісів повідомимо додатково. Дякуємо за розуміння!«- йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що збій відбувся і в IT-системах «Укрпошти».

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«У наших IT-системах відбувся значний технічний збій. Наші спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми та відновленням повноцінної роботи, але це може зайняти деякий час», — йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що у відділеннях зараз є можливість видавати посилки та приймати платежі. Надання інших послуг відновиться згодом.

Нагадаємо, 12 грудня 2023 стався масштабний збій у роботі компанії «Київстар». Мережу атакували хакери, за попередніми даними, російські. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за вісьмома статтями. Через збій у роботі оператора по всій країні абоненти фіксували відсутність мобільного зв'язку та інтернету, не працював сайт та застосунок. Крім того, у низці регіонів «лягла» система сповіщення про повітряну тривогу, не працювали термінали.

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