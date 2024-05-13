На початку вторгнення компанія «Юнайтед Енерджі», якою володіє партнер Ігоря Коломойського Михайло Кіперман, отримала від НЕК «Укренерго» електроенергії на суму понад 1,4 млрд грн, перепродала її на ринку та не розрахувалася з оператором. Схема була реалізована за ймовірного сприяння керівництва НЕК. Про це йдеться у розслідуванні журналіста та телеведучого Сергія Іванова на каналі YouTube.

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Журналіст повідомляє, що під час окупації Київщини весною 2022 року компанія «Юнайтед Енерджі» протягом тижня отримала електроенергію у державної компанії НЕК «Укренерго» на суму у 1,4 млрд грн, за яку не розрахувалася. При цьому керівники НЕК не вжили передбачених Правилами енергоринку заходів, які б унеможливили розкрадання.

Як зазначається у розслідуванні, бездіяльність посадовців НЕК «Укренерго» може бути пов’язана з можливим конфліктом інтересів голови держкомпанії.

«Кудрицький — „зрозуміла“ для Коломойського людина. Він починав свій шлях у великій енергетиці з посади директора з розвитку „Укртранснафти“, коли вона контролювалася Коломойським», — зазначає журналіст.

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Він нагадав, що мітинги працівників проти колишнього голови НЕК Всеволода Ковальчука, які організовували на феросплавних заводах Коломойського у 2019 році, припинилися одразу після призначення головою компанії Володимира Кудрицького. З 2019 року у пресі лунали звинувачення щодо зловживань на підприємствах, підконтрольних «Укренерго», в інтересах Коломойського.

Журналіст зазначає, що у ситуації з несплатою «Юнайтед Енерджі» Держаудитслужба та НКРЕКП визнали відповідальними посадових осіб НЕК «Укренерго». Натомість у державній компанії намагаються перекласти провину на банк-гарант «Альянс» і подали на нього в суд. Своєю чергою банк наголошує, що умови надання гарантії були грубо порушені сторонами — учасниками договору, а банк було визнано потерпілою стороною Офісом генпрокурора. В «Альянсі» також повідомили, що Центр судової експертизи та експертних досліджень визнав законність дій голови правління банку. Фінустанова подала зустрічний позов проти НЕК «Укренерго» та виграла першу інстанцію.

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Сергій Іванов висловив здивування діями НАБУ, яке розслідує цю справу з травня 2022 року. Зокрема, тим, що детективи не взяли до уваги можливий конфлікт інтересів Коломойського та Кудрицького та дозволили виїхати за кордон топменеджерам «Укренерго», котрі безпосередньо відповідали за договір з «Юнайтед-Енерджі». Здивування викликає і той факт, що НАБУ подало клопотання виступити третьою стороною у судовому процесі на боці «Укренерго».

За словами Сергія Іванова, банк «Альянс» намагаються зробити «крайнім», аби справжні винуватці розкрадання коштів залишилися безкарними.

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«Головний бенефіціар „Юнайдед Енерджі“ — Коломойський, безкарний. Так, він за ґратами, але цей епізод йому не інкримінується. Його молодший партнер Кіперман — також. Кудрицький та його менеджери-втікачі — безкарні. Проте є стрілочник — банк, на який хочуть повісити близько 0,7 млрд вкрадених грошей і знищити фінустанову, аби хтось міг поставити галочку у звіті, хтось — повісити медальку за „розкриття справи“, а хтось — продовжити красти», — підсумував Сергій Іванов.

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