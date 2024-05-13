Фахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України зламали сервери «Московського державного будівельного університету», після чого стали відомими прізвища тих, хто бере участь у так званій «спеціальній воєнній операції» проти України.

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Про це пише директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик у своєму блозі на Censor.net, посилаючись на власні джерела у ГУР МО.

У своєму блозі експерт наводить скріншоти з прізвищами студентів вишу, які беруть участь у вторгненні в Україну.

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Також він зазначає, що у файлах міститься інформація про допомогу, яку цей заклад надає учасникам «сво». Зокрема, про кількість сухих пайків та комплектів термобілизни, які були відправлені російським окупантам.

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Крім того, на зламаному сервері містяться файли, які свідчать про активну залученість закладу до прийняття студентів з окупованих територій України, зокрема, з Маріуполя.

«Який же російський виш не бере участі у русифікації захоплених земель. Знайшов декілька файлів, які свідчать про активну залученість закладу до прийняття студентів з окупованих територій України, зокрема, з Маріуполя. Судячи з цих даних, ВНЗ активно залучений до процесу переміщення осіб з Донецької та Луганської областей. Також у файлах містяться відомості про тих, хто виявив бажання навчатися у цьому університеті. І тих, хто просить їх туди прийняти», — пише Віталій Кулик.

За словами політолога, згідно зі знайденими документами, Московський будівельний університет має плани відкриття своїх філіалів в Африці — про це свідчить лист проректора вишу до Міністерства науки.

Віталій Кулик звертає увагу на ще один документ, знайдений на серверах московського вишу, цікавий на тлі нещодавнього обвалу будинку у Бєлгороді та теракту у Крокус-сіті холі у Москві.

«Це такий собі „акт обстеження і категорування“ бази відпочинку університету під Москвою на предмет „терористичних“ загроз. Привертає увагу точний розрахунок кількості жертв і характеру загрози. Навіть наводяться цифри площі можливого руйнування у випадку вибуху. Давно відомо, що, коли росіяни оголошують про загрозу теракту, то вони його готують чи принаймні розглядають можливість проведення. Підозрюю, що і у Крокусі, і в Бєлгороді, і раніше у Беслані також були подібні „акти категорування“ з розрахунком кількості жертв і масштабів руйнувань», — підкреслює політолог.

За словами Віталія Кулика, інформація з серверів московського вишу, яку вдалося отримати в результаті кібератаки українських військових розвідників, дозволить ідентифікувати чергових воєнних злочинців.

«Обсяг даних великий, але, як зазначив мій співрозмовник у військовій розвідці, робота, проведена ГУР МО, дозволить встановити нових учасників воєнних злочинів проти України, а також зрадників, які вирішили інтегруватися у систему вищої освіти росії», — резюмував Віталій Кулик.

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