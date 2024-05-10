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росія готується до нападу на Харків: в ГУР назвали ймовірну дату

11:19 10 травня 2024
Костянтин Немічев

росія планує наступ на Харківщину в середині травня. Для цього на кордоні з Україною рф зібрала близько 50 000 військових. Про це повідомив командир спецпідрозділу ГУР Міноборони України «Кракен» Костянтин Немічев в коментарі виданню The Economist.

На думку командира, одним зі сценаріїв може бути ізоляція Харкова шляхом перекриття головної дороги на Київ. Інший варіант передбачає переміщення російських сил на близько 10 км ближче до Харкова задля створення буферної зони для прикриття російського Бєлгорода.

Немічев прогнозує, що росія може атакувати Харківщину у середині травня. Але командир спецпідрозділу ГУР запевняє, що ворогу не вдасться підійти до міста. За його словами, захист Харкова зараз значно сильніший, ніж на початку великої війни з рф. Зараз облаштовані три лінії укріплення та в наявності повна бригада для зупинки російських сил.

Хоча Харків майже щодня зазнає ударів плануючими бомбами, місто з населенням понад 1 мільйон людей продовжує своє звичне життя. Видання підкреслює, що підтримувати функціональність та чистоту міста — це спосіб протистояти руйнуванню та хаосу.

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Раніше в інтерв'ю The Times командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк заявив, що головною метою росії на 2024 рік залишається захоплення Донецької та Луганської областей України.

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