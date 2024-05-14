На ВЛК зможуть викликати через інтернет: Веніславський розповів, як запуск е-кабінету вплине на черги в військкоматах

Всупереч заявам про те, Територіальні центри комплектування (ТЦК) не будуть надсилати повістки через електронний кабінет військовозобов'язаного, влада збирається запровадити процедуру, яка в чомусь подібна за функціоналом.

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Про неї розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю NV.

Притому нововведення подається як турбота про військовозобов'язаних — завдяки йому чоловіки начебто зможуть зручно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) без черг. В чому буде «кардинальна відмінність» розсилки повісток і викликів на ВЛК, народний депутат не став пояснювати.

«Оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК — це буде вже один із кроків, а далі територіальні центри для тих громадян, які матимуть необхідність, обов’язок пройти ВЛК, дистанційно, у звичному режимі надішлють їм повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти саме військово-лікарську комісію», — зазначив Веніславський.

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За його словами, все це було передбачено в законі про мобілізацію для максимальної зручності та запобігання чергам у ТЦК.

«Громадяни України, які в електронному кабінеті актуалізують всі свої персональні дані, вони виконують вимогу закону про необхідність актуалізації протягом 60 днів. А далі вже ТЦК буде надсилати відповідні повідомлення про те, що необхідно пройти ВЛК», — додав нардеп.

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За словами Веніславського, електронний кабінет працюватиме в експериментальному режимі впродовж 30 днів, а в червні запуститься повноцінно. Після цього його адаптують з усіма базами даних.

«І тому, я думаю, що і військово-облікові документи, і про стан здоров’я також потраплять в цей єдиний кабінет військовослужбовця, електронний кабінет військовозобов'язаного чи резервіста», — додав він.

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Зазначимо, що вже з 18 травня набуває чинності новий закон про мобілізацію. Протягом наступних 60 днів чоловіки віком від 18 до 60 років повинні оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити трьома способами: звернутися до ТЦК, ЦНАПу або зареєструвати електронний кабінет і виконати оновити дані дистанційно. Електронний кабінет військовозобов’язаного теж запрацює 18 травня. Очікується, що він спростить комунікацію з ТЦК та позитивно вплине на мобілізацію.

Нагадаємо, що адвокат Роман Симутін пояснив, чи доведеться тим, хто не оновить свої дані, платити штраф у 25,5 тисяч гривень кожного разу, коли його зупинятимуть при перевірці документів.

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