ЗСУ відходять від Вовчанська: ситуація на фронті на 15 травня

На півночі Харківської області тривають жорсткі бої. Збройні Сили України заявили про відведення військ біля Вовчанська та Лук’янців на більш вигідні позиції. Про повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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«Ворог концентрував свої зусилля у Харківській області, а також на Краматорському та Покровському напрямках», — йдеться у повідомленні.

«На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони», — додали в Генштабі.

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Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи здатна росія дійти до Харкова.

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