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Події

Росіяни намагались прорвати оборону на Харківщині, бої тривають

13:55 10 травня 2024
військові

Сьогодні вночі росіяни вдарили по Харківщині двома керованими ракетами С-300. Вночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край оборони ЗСУ за підтримки артилерії.

А вже з 5 ранку кілька російських ДРГ намагалися зайти на північ від Харкова.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

«Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності», — йдеться у повідомленні.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту Генштаб спрямував резервні підрозділи.

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Разом з тим, з Вовчанської громади, яка розташована поруч з кордоном на Харківщині, масово евакуюють населення.

Очільник Вовчанської МВА Тамаз Гамбарашвілі у коментарі «Громадському» заявив, що основна маса людей виїжджає на власному транспорті.

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«Водночас разом з гуманітарним центром ми організовуємо вивіз тих місцевих у кого немає своїх автівок. Спільно з волонтерами і поліцією працюємо. Вивозимо з Вовчанська і ближніх населених пунктів», — сказав він.

Раніше військові заявляли, що росія готується до нападу на Харків. Окупанти зібрали поруч з кордоном з Харковом близько 50 000 військових.

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