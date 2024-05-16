Депутатка Анна Скороход збільшила статки, а її ексчоловік російського походження Алякін заробляє сотні мільйонів на укриттях в Україні

Фірма колишнього чоловіка народної депутатки Анни Скороход (на фото у заголовку) росіянина-утікача Алєксєя Алякіна, який отримав українське громадянство, заробляє сотні мільйонів на будівництві укриттів, а сама нардепка придбала майно під час повномасштабної війни й потрапила у черговий скандал. Цього разу через дискредитацію військового командування України.

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Такі звинувачення Анні Скороход адресували після скандалу навколо Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Сагайдачного, курсанти якої поскаржились на цькування й неналежні умови навчання. Скороход входить до складу тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, яка розслідує цю ситуацію.

Експерт Тарас Загородній звернув увагу на те, що скандал Скороход та ще одна депутатка з ТСК Юлія Яцик використовують скоріше для дискредитації військового командування (навчальний заклад підпорядковується ЗСУ), ніж для захисту інтересів курсантів. Раніше Скороход також дозволяла собі неоднозначні вислови щодо армії. Наприклад, з трибуни Верховної Ради заявляла, що українці охочіше

йдуть у в`язницю, аніж до ЗСУ, бо з «домовини немає виходу».

Закиди депутатки на адресу командування через львівську академію Загородній назвав вкрай підозрілими, адже інформаційна кампанія збіглася з наступом армії рф на Харківщині, а просувають її депутатки, які мають скандальну репутацію. Нагадаємо, Юлія Яцик фігурувала в антикорупційному розслідуванні через те, що працевлаштувала своїм помічником власного бізнес-партнера, який фігурував у кримінальній справі про хабарництво та обіг наркотиків.

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Юлія Яцик і Анна Скороход

Анна Скороход відзначилась більше: на її рахунку численні скандали, які переслідують її впродовж всієї публічної діяльності. Як писали ЗМІ, своєю появою серед кандидатів від «Слуги народу» депутатка зобов’язана оточенню колишнього голови митниці, комуніста Ігоря Калєтніка. Вона протрималась у монобільшості менш ніж три місяці та стала першою «депутаткою», яку виключили з фракції через порушення партійної дисципліни та спробу підкупу інших депутатів. Вигнанниця прибилась до групи депутатів Коломойського — групи «За Майбутнє», регулярно з’являлась в ефірах проросійських каналів, де озвучувала не менш проросійські наративи.

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Наприклад, називала декомунізацію «маразмом» і наслідком «запалення мозку частини суспільства», захищала георгіївську стрічку, яку вважала «символом перемоги». «Почему мне какой-то недалекий человек должен указывать, что это символ зла?». Це питання Скороход ставила в ефірі телеканалу «Наш» у грудні 2020 року — на шостому році збройної агресії рф і за два роки до її повномасштабного вторгнення в Україну. Відзначилась вона не лише заявами, але й діями. Зокрема, їй закидали плагіат законопроєктів, а також синхронне голосування з депутатами нині забороненої проросійської ОПЗЖ.

Анна Скороход в ефірі телеканалу «Наш» в сорочці кольору георгіївської стрічки

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Вже на старті своєї парламентської кар’єри Скороход звинуватила Офіс президента та Офіс генпрокурора у політичному переслідуванні її тодішнього чоловіка росіянина Алєксєія Алякіна через нібито її політичну незалежність і самостійність. Про Алякіна Скороход востаннє згадувала у квітні 2024 року. Відповідаючи на запитання журналістів про те, куди поділись 162 біткоїни (близько 3 млн доларів) з її декларації, вона розповіла, що у процесі розлучення Алякін нібито забрав ключі до її криптогаманців.

Втім, це не завадило нардепці придбати нове майно вже після початку повномасштабного вторгнення рф. Згідно з останньою декларацією, 25 жовтня 2022 року вона придбала квартиру площею 53,7 кв. м вартістю 1,2 млн грн. У липні 2022 року та в березні 2023 року Скороход набула права користування двома автомобілями — Volkswagen Multivan і вантажівкою Renault Master. Відтак у її розпорядженні три автівки (є ще позашляховик Infiniti QX60), п’ять квартир, одна з яких наразі будується, а також чотири земельні ділянки. Єдиним джерелом доходів вказана зарплата в Раді — у 2023 році вона склала майже 48 тис. грн на місяць. При цьому понад 11 млн грн депутатка вклала у будівельним комбінат «Прогрес» (ТОВ «БК „Прогрес-41“»), у якому є єдиною власницею.

Поки Скороход боре військове командування та обживається майном, її ексчоловік Алєксєй Алякін зажив новим життям: змінив прізвище на українське Левковський та розпочав новий прибутковий бізнес. Але перед тим, як розповісти про це детальніше, варто сказати кілька слів про його російську біографію.

Анна Скороход і Алєксєй Алякін/Левковський

В Україну Алякін перебрався у 2015 році, після краху російського банку «Пушкіно», який йому належав і входив до топ-200 банківських установ рф. Банкір заборгував кредиторам 700 мільйонів рублів, за що отримав обвинувачення у шахрайстві та у 2015 році був заочно арештований російським судом, а також потрапив до бази розшуку Інтерполу.

Держміграційна служба України двічі анулювала його українське громадянство, аргументуючи це тим, що Алякін підробив документи про українське походження своєї бабусі, а також не здав свій російський паспорт. Його навіть затримували і арештовували, але екстрадувати до рф відмовились. Адвокати тоді просували версію про переслідування Алякіна кремлем через нібито його участь у бойових діях на Донбасі у складі підрозділів «Аратта» та «Айдар». Втім, жодних доказів цьому немає.

Алєксєй Алякін/Левковський

Повертаємось у наші дні. Видання «Варіанти» звернуло увагу на тендерні успіхи ТОВ «Хоббіт хаус». Будівельна компанія заснована у квітні 2022 року в Києві, спеціалізується на виробництві модульних укриттів. Станом на вересень 2022 року фактичною засновницею та керівницею підприємства була Ілона Левковська. Зараз вона — уповноважена особа. Алєксєй Левковський (він же Алякін) представлявся технічним директором компанії «Хоббіт хаус». Ілона Левковська, ймовірно, — нова дружина росіянина, чиє прізвище він і взяв.

Російський слід не заважає «Хоббіт хаус» брати участь у тендерах на закупівлю послуг з облаштування модульних укриттів: у 2023−2024 роках компанія загалом брала участь у 54 відкритих торгах. Серед замовників були обленерго та інші компанії, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури. За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВка отримала замовлення на будівництво укриттів на суму 189 437 302 грн у 2023 році, з яких через Держказначейство вже сплатило 178 041 624 грн.

Вироби ТОВ «Хоббіт хаус»

Розповідаючи про новий бізнес, Алєксєй Алякін/Левковський каже, що «Хоббіт хаус» пов’язаний з київським будівельним комбінатом «Прогрес». Він був заснований у 2015 році в Бориспільському районі. У Борисполі також знаходиться схоже за назвою ТОВ «БК „Прогрес-41“», що належить Анні Скороход.

Чи пов’язані усі ці компанії, стверджувати наразі не можемо. Але ціла низка факторів можуть вказувати на це: схожі назви, однаковий вид діяльності, географія реєстрації, пов’язані між собою особи, а також ще дещо. Анна Скороход могла б надати публічності новому заробітку Алякіна/Левковського. Історія набула б резонансу: росіянин заробляє на укриттях, на які ми змушені витрачати кошти через ту саму росію. Крім того, якщо Скороход сказала правду, Алякін/Левковський цинічно обікрав її та їхнього спільного сина. Мотиви й підстави привернути увагу до такого негідного чоловіка в неї є. Чому ж принципова борчиня за справедливість мовчить? Можливо, тому, що, попри особисті розбіжності й конфлікти, бізнес на укриттях може бути спільним і прибутковим для усіх його учасників?

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