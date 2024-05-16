Згодиться у подорожі або на війні: як завити волосся за допомогою фольги або зробити вирівнювач з двох щіток

Кожна жінка хоче бути красивою та сучасною. Не останню роль в образі відіграє стильна зачіска. В наш час деякі українки змушені багато подорожувати, інколи не за своїм бажанням. Це стосується журналісток, співробітниць міжнародних місій, експерток з різних питань. При цьому ті з них, хто інколи змушений збиратися терміново, не завжди мають час або можливість захопити з собою приладдя, щоб завити чи розрівняти волосся.

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Оскільки красивими хочеться бути всім, то жінки діляться різними лайфаками, як зробити собі зачіску у будь-якій ситуації.

Так, блогерка Sandra Garaizar на своїй сторінці поділилася новим цікавим методом: як завити волосся на фольгу.

Дівчина радить:

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Нарвати фольгу, скрутити її, гарненько притиснути.

Зробити необхідну для вашого волосся кількість згортків.

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Розчесати волосся.

Взяти пасмо і накрутити на заготовку.

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Обережно защепити або закрутити фольгу, щоб волосся не розкрутилося.

Походити так щонайменше три години, можна залишити на ніч.

Своєю чергою українська блогерка поділилася ідеєю створення вирівнювача для волосся. Для цього вона радить використати дві щітки та фен.

Звичайно, це менш зручно, ныж зазвичай, але може виручити жінок в той час, коли неможливо дістатись до перукарні або мати з собою плойку чи вирівнювач для волосся.

Раніше ми розповідали, як швидко випрасувати м'ятий одяг без допомоги праски та фена.

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