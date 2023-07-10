«Зачіска впливає на те, як складається день, а в підсумку і життя» , — якось сказала легендарна актриса Софі Лорен. І з нею важко не погодитися. Волосся жінки має бути насамперед доглянутим. А стильна зачіска додасть шарму.

Тренди в фарбуванні та стрижках, як відомо, змінюються. І дуже важливо стежити за ними, якщо хочете мати стильний і сучасний вигляд.

Про нові тренди в фарбуванні та стрижках «ФАКТАМ» розповіла відома угорська стилістка з фарбування і стрижок, яка живе і працює в Румунії, Христина Керестеш (Krisztina Keresztes). Багаторазовий призер професійних міжнародних конкурсів, які відбувалися в Румунії, Угорщині, Франції, США та інших країнах світу, також вона дала професійні рекомендації з догляду за волоссям.

«Кольорове омбре чудово поєднується з довгим бобом»

— Христино, яке фарбування зараз у тренді?

- Один з найбільш надихаючих відтінків сезону — ванільний блонд. Це один з найсвітліших і найелегантніших варіантів натурального блонда. Він чудово поєднується з довгим бобом. Ванільний блонд буде доречний і в повсякденності, і для особливих випадків. Також у тренді перлинно-сірий, ніжно-бузковий відтінок сяючого блонда. Особливо виграшно він виглядає з вечірніми вбраннями.

Один з найбільш надихаючих відтінків сезону - ванільний блонд

— Які техніки фарбування сьогодні актуальні?

- Змішані. Як і раніше затребувані балаяж, омбре і «бебі лайт» (ефект вигорілих на сонці локонів). Відблиски у волоссі виглядають стильно і красиво. Перераховані вище техніки додадуть вашому образу відчуття свіжості мінімум на півроку. Вони дуже зручні: для догляду за волоссям знадобляться лише фіолетовий шампунь, який нейтралізує жовтизну блонда, і зволожувальні засоби. Також у 2023 році вітаються сміливі, контрастні фарбування.

Як і раніше актуальні омбре і балаяж. Дуже часто застосовуються і змішані техніки фарбування

- А що порадите власницям темного волосся?

— У тренді кольорове омбре. Воно чудово поєднується з довгим бобом. Чудово виглядатиме як на прямому волоссі, так і на хвилястому.



— Які стрижки зараз у тренді?

- Я б визначила їх як стрижки, доповнені яскравими, контрастними кольоровими акцентами. Одна з дуже популярних стрижок — «медуза». Нижній шар волосся в ній залишається максимально довгим — це нагадує щупальця медузи. Інші пасма підстригають коротко. Різниця рівнів має бути очевидною. Верхня частина стрижки — «боб». До слова, «боб», як і раніше, дуже актуальний. Також у тренді стрижка «біксі». Волосся в ній трохи довше, ніж у стрижці «піксі». «Біксі» фактично складається з елементів двох популярних коротких стрижок — «боб» і «піксі». «Біксі» має довжину «боба» і форму «піксі» .

Стрижка «медуза» зараз у тренді

— Якому волоссю віддати перевагу: прямому чи хвилястому?

— І те, й інше актуальні. Що стосується кучерявого волосся в стилі 80-х років, добре виглядають як дрібні, так і великі локони. Дуже популярна вільна, легка в носінні хвиляста зачіска на дуже довгому волоссі. Її можете сьогодні побачити у великій кількості в соціальних мережах. Не менш актуальне й ідеально випрямлене довге волосся.

— Як часто можна фарбувати волосся?

- Зараз існує дуже багато видів фарбувальних засобів. Перманентний барвник можна використовувати через місяць або півтора після останнього фарбування. Фарбувальні продукти з низьким вмістом аміаку за потреби можна застосовувати з перервою в три тижні, тонувальні зволожувальні маски — щотижня, якщо є потреба. І ще важливий момент: фарбування може бути настільки частим, наскільки дозволяє текстура волосся. Знебарвлювати волосся можна значно рідше і лише на тих ділянках, які ви хочете попередньо освітлити перед фарбуванням. Як часто? Усе залежить від структури волосся і природного пігменту. Це може бути від двох до чотирьох разів на рік.

У тренді - перлинно-сірий, ніжно-бузковий відтінок сяючого блонда

«Тим, у кого швидко жирніє коріння, я б рекомендувала мити голову вранці, а не ввечері»

— Вічне питання: як часто потрібно мити голову?

- Тут потрібен індивідуальний підхід — залежно від структури та потреб волосся. Тим, у кого швидко жирніє коріння, я б рекомендувала мити голову вранці, а не ввечері, якщо це зручно, бо найбільше шкірного сала виробляється під час нічного сну. Важливо правильно мити голову. Шампунь наносять двічі, а то й тричі. У деяких випадках використовується не один вид. Для коренів, наприклад, — лікувальний, а для всієї довжини — той, що зберігає насиченість відтінку. Після миття волосся рекомендую користуватися зволожувальною маскою або м'яким незмивним кондиціонером.

— Що важливо врахувати під час сушіння волосся феном?

— Уникайте високих температур, щоб не пересушити волосся. Потужність фену має бути середньою.

— Як часто можна використовувати лак для волосся?

- Ви можете використовувати лак легшої фіксації щодня, а сильнішої — для вечірньої зачіски. Добре мати вибір засобів.

— Напевно, влітку є певні особливості в догляді за волоссям?

— У цю пору року ми маємо дбати про своє волосся так само, як про шкіру. У більшості професійних брендів завжди є асортимент продукції спеціально для літа — це шампуні та маски з більш високим рівнем зволоження і захистом від сонця. Перебуваючи на пляжі, не забувайте вдягати головний убір.

«Біксі» - ще одна актуальна стрижка

— Відомо, що вода в басейні впливає на волосся не найкращим чином. Які поради щодо догляду за ним можете дати?

- За можливості ізолюйте волосся від потрапляння води з хлором, одягнувши спеціальну шапочку. Обов'язково помийте голову, щойно вийшли з басейну. Хлор не тільки пошкоджує волосся, а й може змінити блондинистий колір волосся не найкращим чином.

«Творчість В'ячеслава Дюденка — джерело натхнення для багатьох майстрів у світі»

— Христино, яке ваше професійне кредо?

- Моя мрія — створювати витвори мистецтва в цій індустрії краси і ділитися своїми творчими ідеями. Я створюю професійні концепції, нові тренди, але при цьому не планую найближчим часом залишати салонну роботу.

— Що вас зазвичай надихає?

- Джерелом натхнення можуть бути природа, архітектура, люди, емоції, саме життя в усьому його розмаїтті — зі щасливими і важкими моментами. Знаєте, кожна моя робота немов розповідає якусь історію і має викликати емоції, щоб залишитися в пам'яті того, хто це побачить. Мені цікаво зростати професійно, надихатися і надихати інших. Від творчості я отримую величезне задоволення.

— Які імена українських колег вам відомі?

- Один із найталановитіших українських перукарів, художник, новатор і педагог — В'ячеслав Дюденко. Його ім'я всесвітньо відоме. Я познайомилася з В'ячеславом Дюденком 2016 року в Києві. Відтоді стежу за його творчістю. Створені ним роботи захоплюють. Творчість В'ячеслава Дюденка — джерело натхнення для багатьох майстрів у світі. Він один з найвпливовіших професіоналів в індустрії краси не тільки в Україні, а й у всьому світі. В'ячеслав Дюденко в числі великих майстрів світової індустрії зачісок. Він — справжня легенда.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради візажиста, як привести брови до ладу, якщо на відвідування салону краси немає грошей.

Фото з альбому Христини Керестеш

На фото в заголовку Христина Керестеш

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