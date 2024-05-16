Минає час, проте легенди світового кінематографа Бріжит Бардо, Софі Лорен, Джейн Фонда, Одрі Хепберн, Мерилін Монро залишаються іконами стилю. Одна з найпопулярніших жіночих зачісок 1960-х років «бабетта» набула популярності завдяки актрисі Бріжит Бардо. Поза модою біляві локони Мерилін Монро. Культовою стала й зачіска Одрі Хепберн у фільмі «Сніданок у Тіффані». Ну й звичайно, не можна не згадати вишуканий стиль Софі Лорен, яка якось зазначила: «Зачіска впливає на те, як складається день, а в результаті - й все життя». Також їй належать слова: «Ніщо не робить жінку красивішою, ніж переконаність у своїй красі». В інтерв’ю «ФАКТАМ» всесвітньо відома стилістка Крістіна Керестеш (Krisztina Keresztes), яка є багаторазовою призеркою професійних міжнародних конкурсів, що відбувались у Франції, Румунії, Угорщині, США та інших країнах світу, розповіла про свою нову колекцію зачісок Cinematic, натхненну образами кінозірок. Також вона дала поради щодо догляду за волоссям.

«Ретро-мода та кінематограф минулого завжди були джерелом натхнення»

— Вібрації ретро стають дедалі сильнішими, тому ми не можемо встояти перед ними, — говорить Крістіна Керестеш. — Тож спостерігаємо повернення фасонів у повсякденному та вечірньому одязі, а також у зачісках. Озираючись у минуле, я насолоджуюсь музикою з улюблених фільмів та згадую їхні сюжети й головних героїв. Моя нова колекція Cinematic присвячена кінематографу та кінозіркам минулого. У ній — гра ретро та сучасного стилю.

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Крістіна Керестеш: «У моїй новій колекції гра ретро та сучасного стилів»

— Як народилася ваша колекція?

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— Ретро-мода та кінематограф минулого завжди були джерелом натхнення, і кожні 10−15 років ми, перукарі, модельєри, творці концепцій, відчуваємо бажання переосмислити ті наймодніші часи. Я не можу уявити, щоб хтось не любив фільми із Софі Лорен, Бріжит Бардо чи Одрі Хепберн. Завжди надихає й Мерилін Монро. Фільми, в яких вони зіграли, — поза часом. Сьогодні знову актуальні культові зачіски Бріжит Бардо та Софі Лорен. До речі, у своєму салоні я вже зробила зачіски у стилі Бріджит Бардо двом нареченим. Це було дуже гарно та вишукано. Сьогодні такі зачіски у моді, при цьому адаптовані до сучасних трендів.

«Діадеми, стрічки, живі та штучні квіти — все це сьогодні актуально»

— У чому особливість вашої колекції Cinematic?

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— Це оновлені, сучасні версії форм, об’ємів, кольору класичних зачісок з фільмів 1960—1970 років, які я дивилася в дитинстві та які мені досі дуже подобаються. У тренді безладна бахрома та об’ємні стрижки у стилі «боб». Усі форми та довжини досить прості, придатні для носіння.

— Чи у моді зараз начіс?

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— Так, звичайно. Проте хочу уточнити, що він ніколи не втрачав актуальності, починаючи з 1960−1970 років. Важливо адаптувати його до стилю, який вам притаманний.

«Усі форми та довжини досить прості, придатні для носіння», - запевняє відома стилістка

— Коли Бріжит Бардо та Софі Лорен знімались у легендарних фільмах, не було складних технік колорування — таких, як балаяж або омбре. Чи гарний вигляд матимуть стилізовані вінтажні зачіски на волоссі з пасмами різних відтінків? Чи, можливо, такі зачіски доречні лише для однотонного волосся?

— Я щиро переконана, що ці дивовижні зачіски у стилі ретро мають ще кращий вигляд, якщо волосся пофарбоване у техніках балаяж або омбре, тому що контрастна гра кольорів у волоссі підкреслює різноманітні об’єми. Це дуже гарно та вишукано! Наприклад, одна зі створених мною зачісок має кілька барвистих акцентів на фоні русявого кольору волосся.

— Кому личать такі зачіски?

— Їх можуть обирати усі, хто забажає. Проте важливо адаптувати тренд до свого стилю, зросту, особистості та, що найважливіше, до довжини, кольору та густоти волосся.

Кожна зачіска у колекції вишукана та стильна

— Відомо, що легендарні актриси любили носити різноманітні прикраси для волосся: широкі обідки, пов'язки, стрічки… З якими аксесуарами модно поєднувати стилізовані вінтажні зачіски сьогодні?

— Діадеми, стрічки, живі та штучні квіти чи листя — все це актуально. Однак надзвичайно важливо, щоб ці аксесуари вам пасували, тобто гармонійно поєднувались з вашим стилем, відповідали вашій індивідуальності. Якщо хтось не звик носити червоні чи рожеві троянди у зачісці, якими б гарними не були квіти, людина ніколи не почуватиметься чудово. У такому випадку, якщо подобаються лаконічні шпильки, краще обрати саме їх. Найголовніше, щоб було комфортно із зачіскою та аксесуарами, що її доповнюють, — незалежно від того, чи ми говоримо про складну весільну концепцію чи про повсякденний хвіст.

«Працюючи над колекцією, я намагалася уявити, який вигляд мали б сьогодні кінозірки тих далеких років»

— Пані Крістіно, як ви працювали над колекцією?

— Коли створювала зачіски, у моїй уяві поставали кольорові та чорно-білі фотографії відомих актрис 1960—1970-х. І я намагалась уявити, який вигляд мали б сьогодні кінозірки тих часів. У кожної з цих жінок був свій особливий впізнаваний стиль. Він був не тільки на екрані, але й у житті. Працюючи над колекцією, я дещо осучаснила ці знамениті зачіски — наприклад, спростила об’єми, але зберегла легку недбалість — ефект, наче ця зачіска була зроблена поспіхом для побачення або вечері у ресторані.

— Яка кінозірка ваша улюблена?

— Насправді важко вибрати улюблену актрису тих часів, але я точно можу сказати, що мені подобаються Одрі Хепберн, Софі Лорен і Бріжит Бардо, а також Джейн Фонда. Що мені дуже імпонує в них, так це те, що вони залишалися собою, попри те, що в індустрії кіно це завжди непросто.

— Щоб зафіксувати зачіску, доводиться користуватися спеціальними засобами, наприклад, лаком для волосся. Чи можна його використовувати щоденно? Чи це не зашкодить волоссю?

— Для частого використання обирайте лак легкої фіксації та застосовуйте його у невеликій кількості. Однак для особливих подій доводиться обирати засоби сильної фіксації, щоб зачіска мала бездоганний вигляд протягом усього вечора.

Одна зі створених Крістіною Керестеш зачісок має кілька барвистих акцентів на фоні русявого кольору волосся

— І ще одне запитання з догляду за волоссям. Попереду літо. Зазвичай на пляжі люди носять головні убори, що захищають волосся від надмірного впливу сонця. А чи потрібно, на вашу думку, носити капелюхи у місті?

— Більшість засобів для догляду за волоссям і для його укладання містять інгредієнти, що захищають волосся від пошкодження через різноманітні фактори впливу зовнішнього середовища. Проте головний убір зайвим точно не буде. Він допоможе запобігти сухості волосся, а це, як відомо, дуже важливо. Адже зачіска має бездоганний вигляд лише на здоровому волоссі.

Раніше відома європейська стилістка Крістіна Керестеш розповіла в інтерв’ю «ФАКТАМ» про нові тренди у фарбуванні волосся.

Фото з альбому Крістіни Керестеш

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