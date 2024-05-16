«Сьогодні знову актуальні культові зачіски Бріжит Бардо та Софі Лорен», — всесвітньо відома стилістка Крістіна Керестеш
Минає час, проте легенди світового кінематографа Бріжит Бардо, Софі Лорен, Джейн Фонда, Одрі Хепберн, Мерилін Монро залишаються іконами стилю.
Одна з найпопулярніших жіночих зачісок 1960-х років «бабетта» набула популярності завдяки актрисі Бріжит Бардо. Поза модою біляві локони Мерилін Монро. Культовою стала й зачіска Одрі Хепберн у фільмі «Сніданок у Тіффані».
Ну й звичайно, не можна не згадати вишуканий стиль Софі Лорен, яка якось зазначила: «Зачіска впливає на те, як складається день, а в результаті - й все життя». Також їй належать слова: «Ніщо не робить жінку красивішою, ніж переконаність у своїй красі».
В інтерв’ю «ФАКТАМ» всесвітньо відома стилістка Крістіна Керестеш (Krisztina Keresztes), яка є багаторазовою призеркою професійних міжнародних конкурсів, що відбувались у Франції, Румунії, Угорщині, США та інших країнах світу, розповіла про свою нову колекцію зачісок Cinematic, натхненну образами кінозірок. Також вона дала поради щодо догляду за волоссям.
«Ретро-мода та кінематограф минулого завжди були джерелом натхнення»
— Вібрації ретро стають дедалі сильнішими, тому ми не можемо встояти перед ними, — говорить Крістіна Керестеш. — Тож спостерігаємо повернення фасонів у повсякденному та вечірньому одязі, а також у зачісках. Озираючись у минуле, я насолоджуюсь музикою з улюблених фільмів та згадую їхні сюжети й головних героїв. Моя нова колекція Cinematic присвячена кінематографу та кінозіркам минулого. У ній — гра ретро та сучасного стилю.
— Як народилася ваша колекція?
— Ретро-мода та кінематограф минулого завжди були джерелом натхнення, і кожні 10−15 років ми, перукарі, модельєри, творці концепцій, відчуваємо бажання переосмислити ті наймодніші часи. Я не можу уявити, щоб хтось не любив фільми із Софі Лорен, Бріжит Бардо чи Одрі Хепберн. Завжди надихає й Мерилін Монро. Фільми, в яких вони зіграли, — поза часом. Сьогодні знову актуальні культові зачіски Бріжит Бардо та Софі Лорен. До речі, у своєму салоні я вже зробила зачіски у стилі Бріджит Бардо двом нареченим. Це було дуже гарно та вишукано. Сьогодні такі зачіски у моді, при цьому адаптовані до сучасних трендів.
«Діадеми, стрічки, живі та штучні квіти — все це сьогодні актуально»
— У чому особливість вашої колекції Cinematic?
— Це оновлені, сучасні версії форм, об’ємів, кольору класичних зачісок з фільмів 1960—1970 років, які я дивилася в дитинстві та які мені досі дуже подобаються. У тренді безладна бахрома та об’ємні стрижки у стилі «боб». Усі форми та довжини досить прості, придатні для носіння.
— Чи у моді зараз начіс?
— Так, звичайно. Проте хочу уточнити, що він ніколи не втрачав актуальності, починаючи з 1960−1970 років. Важливо адаптувати його до стилю, який вам притаманний.
— Коли Бріжит Бардо та Софі Лорен знімались у легендарних фільмах, не було складних технік колорування — таких, як балаяж або омбре. Чи гарний вигляд матимуть стилізовані вінтажні зачіски на волоссі з пасмами різних відтінків? Чи, можливо, такі зачіски доречні лише для однотонного волосся?
— Я щиро переконана, що ці дивовижні зачіски у стилі ретро мають ще кращий вигляд, якщо волосся пофарбоване у техніках балаяж або омбре, тому що контрастна гра кольорів у волоссі підкреслює різноманітні об’єми. Це дуже гарно та вишукано! Наприклад, одна зі створених мною зачісок має кілька барвистих акцентів на фоні русявого кольору волосся.
— Кому личать такі зачіски?
— Їх можуть обирати усі, хто забажає. Проте важливо адаптувати тренд до свого стилю, зросту, особистості та, що найважливіше, до довжини, кольору та густоти волосся.
— Відомо, що легендарні актриси любили носити різноманітні прикраси для волосся: широкі обідки, пов'язки, стрічки… З якими аксесуарами модно поєднувати стилізовані вінтажні зачіски сьогодні?
— Діадеми, стрічки, живі та штучні квіти чи листя — все це актуально. Однак надзвичайно важливо, щоб ці аксесуари вам пасували, тобто гармонійно поєднувались з вашим стилем, відповідали вашій індивідуальності. Якщо хтось не звик носити червоні чи рожеві троянди у зачісці, якими б гарними не були квіти, людина ніколи не почуватиметься чудово. У такому випадку, якщо подобаються лаконічні шпильки, краще обрати саме їх. Найголовніше, щоб було комфортно із зачіскою та аксесуарами, що її доповнюють, — незалежно від того, чи ми говоримо про складну весільну концепцію чи про повсякденний хвіст.
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«Працюючи над колекцією, я намагалася уявити, який вигляд мали б сьогодні кінозірки тих далеких років»
— Пані Крістіно, як ви працювали над колекцією?
— Коли створювала зачіски, у моїй уяві поставали кольорові та чорно-білі фотографії відомих актрис 1960—1970-х. І я намагалась уявити, який вигляд мали б сьогодні кінозірки тих часів. У кожної з цих жінок був свій особливий впізнаваний стиль. Він був не тільки на екрані, але й у житті. Працюючи над колекцією, я дещо осучаснила ці знамениті зачіски — наприклад, спростила об’єми, але зберегла легку недбалість — ефект, наче ця зачіска була зроблена поспіхом для побачення або вечері у ресторані.
— Яка кінозірка ваша улюблена?
— Насправді важко вибрати улюблену актрису тих часів, але я точно можу сказати, що мені подобаються Одрі Хепберн, Софі Лорен і Бріжит Бардо, а також Джейн Фонда. Що мені дуже імпонує в них, так це те, що вони залишалися собою, попри те, що в індустрії кіно це завжди непросто.
— Щоб зафіксувати зачіску, доводиться користуватися спеціальними засобами, наприклад, лаком для волосся. Чи можна його використовувати щоденно? Чи це не зашкодить волоссю?
— Для частого використання обирайте лак легкої фіксації та застосовуйте його у невеликій кількості. Однак для особливих подій доводиться обирати засоби сильної фіксації, щоб зачіска мала бездоганний вигляд протягом усього вечора.
— І ще одне запитання з догляду за волоссям. Попереду літо. Зазвичай на пляжі люди носять головні убори, що захищають волосся від надмірного впливу сонця. А чи потрібно, на вашу думку, носити капелюхи у місті?
— Більшість засобів для догляду за волоссям і для його укладання містять інгредієнти, що захищають волосся від пошкодження через різноманітні фактори впливу зовнішнього середовища. Проте головний убір зайвим точно не буде. Він допоможе запобігти сухості волосся, а це, як відомо, дуже важливо. Адже зачіска має бездоганний вигляд лише на здоровому волоссі.
Раніше відома європейська стилістка Крістіна Керестеш розповіла в інтерв’ю «ФАКТАМ» про нові тренди у фарбуванні волосся.
Фото з альбому Крістіни Керестеш80
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