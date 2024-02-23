У розмаїтті відтінків волосся важливо знайти ті, що пасують саме вам. Звичайно, можна це робити шляхом експериментів, виключаючи, наприклад, ті кольори, що не личать. Проте краще, щоб уникнути помилок, врахувати поради професіоналів. Відома європейська стилістка зачісок Крістіна Керестеш (Krisztina Keresztes) є законодавицею моди у зачісках та колоруванні. В інтерв’ю «ФАКТАМ» багаторазова призерка професійних міжнародних конкурсів, що проходили в Румунії, Угорщині, Франції, США та інших країнах світу, дала поради, як знайти для себе ідеальний колір волосся.

«Дуже важливо гармонійно почуватися у своєму образі»

— Важливий баланс між кольором волосся та відтінком шкіри, — говорить Крістіна Керестеш. — Як перукарка, стилістка, законодавиця моди з власними професійними колекціями зачісок я бачу важливість гармонійних колірних поєднань і докладаю всіх зусиль, щоб показати це у своїй роботі. Також, обираючи колір волосся та зачіску, треба враховувати свій характер, роботу та вподобання. Адже дуже важливо гармонійно почуватися у своєму образі.

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Крістіна Керестеш: «Для мене особливе задоволення – створювати нові колекції зачісок та пропонувати їх світу»

— Які відтінки волосся ви пропонуєте тим, хто має світлий тон обличчя?

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— Пісочно-бежевий, перламутрово-бузковий та ванільний блонд. Пісочно-бежевий — цей колір волосся є одним з найтемніших теплих блондів, який має гарний вигляд у поєднанні зі світлим та середнім тоном шкіри, навіть із веснянками. Перламутрово-бузковий — ця холодний блонд з невеликою кількістю бузкового. Цей варіант гарно доповнює дуже світлу шкіру та личить до блакитних або зелених очей. Ванільний блонд пасує до дуже світлого та персикового тону шкіри, проте він личить не всім, тому треба враховувати особливості зовнішності.

Пісочно-бежевий, перламутрово-бузковий та ванільний блонд – ці відтінки волосся личать тим, хто має світлу шкіру

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— А які кольори порадите власницям персикового тону шкіри?

— Лососево-рожевий — цей яскравий відтінок гармонійно доповнить світло-персикові тони шкіри та гармонійно поєднуватиметься з блакитними або зеленими очима. В більшості ситуацій для нього потрібен персиковий макіяж. Cinnamon Chocolate (шоколад з корицею) — це один з найуніверсальніших пряних шоколадних відтінків, який пасує практично до будь-якого тону шкіри та забезпечує чудовий баланс без спеціального макіяжу. Cafe Latte (лате) — нейтральний коричневий, який личить до будь-якого тону обличчя, крім нейтрального, бо зробить образ невиразним.

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Лососево-рожевий, кориця та шоколад, лате – ці відтінки волосся гармонують з персиковим тоном шкіри

«В епоху соціальних медіа, коли є багато посібників „Зроби сам“, чимало людей думають, що пофарбувати волосся легко в домашніх умовах»

— Які кольори зроблять образ футуристичним та авангардним?

— Peach Fuzz (це колір Pantone 2024 року), рожевий фламінго, Tangerine Crush (мандариновий) пасуватимуть до будь-якого відтінку шкіри. Проте потрібна сміливість, щоб це носити, адже такі кольори дуже яскраві. Дуже ефектний вигляд має поєднання цих відтінків. Я знаю, що це може здатися дивним, але повірте мені, що вище згадані кольори універсальніші, ніж ви можете подумати. Якщо ж не наважуєтесь фарбувати волосся у такі яскраві тони, ви завжди можете віддати перевагу омбре з природним коричневим кольором на коренях, який переходить у будь-який з цих кольорів.

Peach Fuzz (це колір Pantone 2024 року), рожевий фламінго, мандариновий - дуже яскраві відтінки, тому потрібна сміливість, щоб їх обрати

— Які помилки у фарбуванні волосся ви найчастіше бачите?

— Ми живемо в епоху соціальних медіа, коли є багато посібників «Зроби сам», тому чимало людей думають, що пофарбувати волосся легко в домашніх умовах. У деякі кольори, наприклад, чорний, коричневий, червоний, дійсно пофарбуватись самостійно нескладно, адже, навіть якщо нанести фарбу неправильно, ви не побачите особливих недоліків через сильний пігмент цих кольорів. Найбільше очевидні помилки на світлому тонуванні. Маю на увазі перш за все плямисті пігментовані пастельні кольори або вибілені блонди, які мають жовтизну. Неоднорідність тону виникає, наприклад, через нерівномірний розподіл фарби. Деякі пасма можуть бути недостатньо профарбовані. Причини негарної жовтизни можуть бути різноманітні. Наприклад, відсутність належного балансу у суміші освітлювача або проявника.

— Які помилки найчастіше ви бачите в омбре та інших складних фарбуваннях?

— Час, точність і терпіння — ключові слова ідеального омбре. Найпоширеніша помилка полягає в тому, що на волоссі можна побачити плями. Це виглядає неестетично.

— Яке омбре сьогодні найтрендовіше?

— Залежно від уподобань, стильне омбре означає для кожного своє. Комусь до вподоби перехід від природного кольору до світлих відтінків або поєднання двох насичених яскравих тонів. А комусь подобається акцентувати лише кілька пасом волосся та обрамити ними обличчя.

— Як обрати для себе оптимальну довжину волосся?

— Тут важливі ваші пріоритети та уподобання. Навіть характер професійної діяльності може вплинути. Проте не менш важливими факторами є густота волосся, тип, текстура. Наприклад, якщо волосся негусте, м’яке та швидко жиріє, ви можете вибрати довгий боб, щоб воно виглядало здоровим та гарним.

«Волосся, пофарбоване в чорний, синьо-чорний, темно-рудий чи помаранчевий колір, може додати кілька років»

— Як обрати оптимальну довжину чубчика?

— Майже кожен може носити чубчик. Важливо, щоб він підходив до форми вашого обличчя. Наприклад, якщо у вас низький лоб і подовжена форма обличчя й ви хочете мати чубчик, пропоную зробити його на кілька міліметрів вище брів. Такий чубчик може бути багатошаровим або прямим, але обов’язково має бути густим і зачесаним зверху, що створить ілюзію більш високого чола.

— Яке фарбування волосся зменшить вік, а яке додасть років?

— Якщо хочете мати молодший вигляд, віддайте перевагу світлим відтінкам, також зверніть увагу на техніки з ефектом відблисків та затемнень. Але варто враховувати, що кожен колір та техніка потребують індивідуального підходу. Волосся, пофарбоване в чорний, синьо-чорний, темно-рудий чи помаранчевий колір, може додати кілька років, особливо якщо у вас неідеальний тон шкіри.

Кожна робота Крістіни Керестеш незвичайна

— Як часто потрібно підрізати кінчики волосся?

— Це залежить від довжини та типу волосся, його текстури. Якщо у вас освітлене волосся, схильне до сухості, вам слід підстригати кінчики приблизно кожні 5 тижнів. Але якщо мрієте відростити довге волосся, воно має природний колір, кінчики не пошкоджуються й загальна форма має чудовий вигляд, можете підстригати кінчики раз на три місяці. Я вважаю, що все має бути адаптовано до потреб людини та її здоров’я.

— За що любите свою професію?

— Це таке чудове відчуття — своєю роботою дарувати людині радість і щастя. Мені подобається спілкуватись з моїми клієнтами — часом це люди з дивовижними життєвими історіями. Також мені приносить задоволення спілкування з колегами-професіоналами, цікаво з ними ділитися новою інформацією, разом брати участь у презентаціях, де визначаються тенденції, у конгресах та інших форумах. Особливе задоволення — створювати нові колекції зачісок та пропонувати їх світу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як можна вилікувати випадання волосся бюджетно та натуральними засобами. Наприклад за допомогою кокосової олії.

Фото з альбому Крістіни Кересташ

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