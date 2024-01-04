«Зачіска — останній штрих, який показує, чи жінка знає саму себе», — вважав знаменитий французький дизайнер Юбер де Живанши. І з ним важко не погодитись. Доглянуте волосся та стильна зачіска, яка личить, дуже важливі у сприйнятті образу жінки. А щоб виглядати стильно, необхідно мати уявлення про нові тренди у фарбуванні та стрижках. Світ постійно змінюється, і ми маємо змінюватись разом з ним. Про нові тренди у фарбуванні й стрижках «ФАКТАМ» розповіла відома європейська стилістка, багаторазова призерка професійних міжнародних конкурсів, що проходили в Румунії, Угорщині, Франції, США та інших країнах світу, Крістіна Керестеш (Krisztina Keresztes). Її роботи — справжні витвори мистецтва. А нова колекція зачісок Крістіни Керестеш вражає креативністю та вишуканістю.

«Не втрачає своїх позицій ванільний блонд»

-- Колір 2024 року, оголошений Pantone, — Peach Fuzz, — говорить Крістіна Керестеш. — Цей трендовий відтінок у фарбуванні волосся є ніжним поєднанням рожевих і помаранчевих тонів. Він асоціюється з м’яким дотиком та спокоєм. Цей відтінок став провідним у моїй новій колекції зачісок. Не втрачає своїх позицій і ванільний блонд. Він дуже гарний та вишуканий. Це один із найсвітліших та найелегантніших відтінків блонду. Також актуальні рожевий беж (rose beige), димчастий блонд (smoky blond), пісочний блонд (sandy blond), яскрава карамель (bright caramel), бронза (bronze)…

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Відтінок Peach Fuzz — це ніжне поєднання рожевих і помаранчевих тонів

Набирає популярності техніка кольорових блоків. Це кольорові візуальні контрастні акценти на фоні основного кольору. Така техніка передбачає використання принаймні двох кольорів, а то й більшої кількості.

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Техніка кольорових блоків набирає дедалі більшої популярності

-- А які стрижки актуальні цього року?

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-- Варто відзначити, що тренди 2024 року дуже схожі на торішні. Найпопулярнішою стрижкою все ще залишається стрижка butterfly -- багатошарова та довга. У її основі каскад. Довгий чубчик можна відвести за вуха. Судячи з усього, цю стрижку дуже люблять користувачі соціальних мереж. Також варто звернути увагу на стрижку Shixie (комбінація між Shag Cut і Pixie)…

Стрижка Shixie зараз у тренді

-- Чи актуальні локони?

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-- Вони поза часом -- незалежно від того, натуральні чи створені за допомогою плойки. Актуальні всі типи текстур завитків, особливо такі, що були популярні у 1980-х роках.

Локони поза часом - незалежно від того, натуральні чи створені за допомогою плойки

-- Стильний чубчик — окраса зачіски. Цікаво дізнатись, який зараз у тренді?

-- Актуальний багатошаровий, з тонкими нерівними кінчиками. До речі, чубчик подобається жінкам різних вікових категорій.

«Світлі тони у поєднанні зі стрижкою боб практично в усіх випадках додадуть образу свіжості»

-- Салони краси пропонують чимало доглядових процедур за волоссям. Щороку з’являються нові. Які свіжі тенденції у цьому напрямку зараз?

-- В останні кілька років дослідницька робота була спрямована на те, щоб дедалі більше й більше персоналізувати засоби для догляду за волоссям. Наприклад, багато уваги приділяється створенню антиалергенних засобів, а також екологічних на основі рослинних компонентів. Дедалі популярніші фарби з низьким вмістом аміаку або безаміачні. Особливий попит мають шампуні й кондиціонери, що не містять силікону, з різними типами натуральних екстрактів.

-- Існує думка, що не варто водночас використовувати засоби для догляду за волоссям різних виробників -- наприклад, шампунь одного бренду, а маску чи кондиціонер — іншого. А що ви думаєте про це?

-- Вважаю, не обов’язково, щоб засоби для догляду були одного виробника. Найважливіше, щоб вони підходили для шкіри голови та волосся.

-- Які маєте власні секрети догляду за волоссям?

-- З мого досвіду, найважливіші речі для здорового волосся — це здорове харчування, добре зволоження тіла та волосся і, звичайно, внутрішній баланс в організмі. Про це варто дбати у першу чергу. Щодо засобів догляду за волоссям, я користуюсь лише професійними.

-- Які фарбування та зачіски роблять жінку молодшою, а які — старшою?

-- Це питання завжди було дискусійним. Моя особиста думка полягає в тому, що ви можете обрати те, що вам найбільше подобається, незалежно від віку, але ви маєте бути абсолютно впевненими у своєму виборі. Також треба відзначити, що загалом світлі тони у поєднанні зі стрижкою боб практично в усіх випадках додадуть образу свіжості. З іншого боку, треба бути обережними, обираючи чорний, яскраво-червоний, мідний або яскраво-жовто-золотистий колір для дуже довгого, надто об’ємного волосся, тому що без відповідного макіяжу та вбрання такі образи додадуть років.

-- Легендарна кіноактриса Софі Лорен якось сказала: «Зачіска впливає на те, як складається день, а врешті й життя». А як ви вважаєте, чи може зачіска змінити життя?

-- Нам, жінкам, дуже пощастило, тому що щоразу, коли ми відчуваємо, що хочемо змін або прагнемо почуватися впевненіше, почуватися гарними, ми просто йдемо до салону та втілюємо це бажання лише за кілька годин. І тоді все навколо змінюється… Так, я вірю, що зачіска може змінити наше життя на краще.

«У створенні образу всі деталі важливі. Це і колір волосся, і довжина, і стиль зачіски…»

-- Крістіно, яке ваше професійне, творче кредо?

-- Я завжди вірю у творчість, яка принесе мені еволюцію, і тоді я зможу поділитися нею зі світом. Світ навколо мене, спілкування — головні джерела мого натхнення. Що стосується моєї роботи в салоні, я завжди прагну підкреслити зачіскою особистість моїх клієнтів. У створенні образу всі деталі важливі. Це й колір волосся, й довжина, й стиль зачіски… Вдала вона тоді, якщо людина відчуває себе комфортно. Всі ми такі різні, і для кожної особистості так важливо знайти свій образ.

Крістіна Керестеш: «Ви можете обрати зачіску, яка вам найбільше подобається, незалежно від віку, але ви маєте бути абсолютно впевненими у своєму виборі»

-- Як можна швидко перетворити повсякденну зачіску на вечірню?

-- Зараз в інтернеті так багато відео та посібників, що створити вечірню зачіску ви зможете за бажанням й власноруч. Це доволі нескладно. Можете додати кілька локонів до звичайної зачіски, прикрасити їх атласним бантом або вишуканими шпильками. Ви навіть можете укласти ці локони в низький чи дуже високий хвіст — і це буде гарно. Якщо ви віддаєте перевагу прямому розпущеному волоссю, то не помилитеся, зробивши середній проділ. Звичайно, й низький хвіст з гарними аксесуарами -- також чудовий варіант.

Роботи Крістіни Керестеш дуже креативні та неординарні

— Яких стилістів зачісок в Україні ви знаєте?

-- Творчість відомих українських стилістів зачісок В’ячеслава Дюденко та Наташі Балабанової захоплює креативністю та високим рівнем професіоналізму. Це фахівці, які створюють тренди.

Раніше про головні тренди у манікюрі «ФАКТИ» запитали відому румунську нейл-стилістку, призерку міжнародного конкурсу з нейл-арту Кармен Мірелу.

Фото з альбому Крістіни Керестеш

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