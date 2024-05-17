Десятки дронів атакували вночі порт та нафтобазу в Новоросійську та НПЗ у Туапсе (відео)

У ніч на п'ятницю, 17 травня, з повітря знов був атакований тимчасово окупований Крим, а також кілька важливих об'єктів на території росії.

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У російському міноборони відрапортували про «припинення спроб» атаки за допомогою ударних БПЛА та безекіпажних катерів ЗСУ. Стверджується, що ППО «знищила і перехопила 51 БпЛА над територією Кримського півострова, 44 — над територією Краснодарського краю, шість — над територією Білгородської області та один БпЛА — над територією Курської області», а морська авіація та катери — «знищили шість безекіпажних катерів в акваторії Чорного моря».

Тим часом у мережі вже з'являються відео з пожежами після атаки БПЛА. Так, фіксувалося загоряння на території нафтопереробного заводу в російському Туапсе.

Неспокійною видалася ніч і у Новоросійську. Місцеві паблики зазначали, що вибухи фіксувалися з третьої години ночі в районі місцевого порту.

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Губернатор Краснодарського краю Кондратьєв підтвердив інформацію SHOT про атаку, стверджуючи, що «було придушено понад 10 безпілотників і що внаслідок падіння апаратів виникли локальні загоряння, що ліквідуються».

У Новоросійську адміністрація забороняла мешканцям виходити з будинків після атаки БПЛА. Однак пізніше всі обмеження було знято. У місті певний час не працював громадський транспорт.

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Поки російське міноборони рапортує про «придушені та збиті» БПЛА ЗСУ, у Кіму повідомляють про відновлювальні роботи на підстанції «Севастополь». Місцевий гауляйтер Развожаєв попередив про «точкові відключення світла», скасування занять у школах та дитячих садках.

Нагадаємо, що 15 травня було завдано удару по авіабазі «Бельбек» в окупованому Криму, яку використовують загарбники.

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Фото — скріншот

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