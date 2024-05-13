ЗСУ атакували ракетами секретну військову базу в Криму: що про це відомо

Російську військову базу ППО на горі Ай-Петрі в окупованому Криму пошкоджено внаслідок ранкової ракетної атаки. Загинув командир військової частини, повідомляє Telegram-канал «ASTRA».

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Так, 13 травня в районі 6-ї ранку кілька ракет (імовірно, Storm Shadow) атакували в/ч 85683 на горі Ай-Петрі в Криму, повідомили джерела в екстрених службах окупованого регіону. На горі знаходиться «таємна» військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС рф.

Внаслідок влучення ракет територія в/ч отримала пошкодження, загинув командир в/ч 85683 Олександр Кулаков та ще один військовослужбовець. Також є поранені, їхня кількість уточнюється.

У радянські роки на вершині гори Ай-Петрі було створено Радіотехнічний центр далекої розвідки та наведення військ ППО. Куполи захисних споруд радарів як куль нерідко привертали увагу туристів. Під цими банями ховаються радіолокаційні комплекси. Тут же облаштоване військове містечко для тих, хто обслуговує ці об'єкти.

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Зазначимо, що третій радіотехнічний полк — військове формування у складі радіотехнічних військ ВКС росії. Сформований у 2014 році після окупації Криму російською федерацією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташовано в місті Севастополь.

Як писали «ФАКТИ», днями в окупованому Донецьку ракетним ударом знищено кафе, де окупанти збиралися відзначати 10-річчя терористичного угрупування «ДНР».

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