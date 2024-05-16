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Україна

«Атеш»: У Криму пошкоджено головний склад аеродрому «Бельбек»

8:49 16 травня 2024
Військові літаки рф на аеродромі

У тимчасово окупованому Криму пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому «Бельбек».

Про це ввечері 15 травня повідомив рух «АТЕШ».

«Агенти „АТЕШ“ зі складу військових аеродрому „Бельбек“ повідомляють про точне влучання і багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)», — ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що на тому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31, які тероризують українські міста.

«Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації», — додали в русі.

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Зазначимо, що в ніч на 15 травня в Криму гриміли вибухи. Вони локалізувалися саме в районі аеропорту «Бельбек».

Аналітики Defence Express зазначили, що на цій авіабазі перебувало чимало російських літаків. На опублікованих раніше знімках можна було розгледіти загалом (без урахування ймовірних машин в укриттях) 24 літаки і шість вертольотів. З них 10 Су27/30, 4 МіГ-31, 6 МіГ-29, 3 Л-39, 4 Мі-8, 2 Ко27/29, 1 Су-25. Експерти припустили, що під час атаки ATACMS могли влучити насамперед у МіГ-31.

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Авіаційний експерт Богдан Долінце також зазначив, що під удар могли потрапити літаки з аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо також, що днями Сили оборони України уразили російську військову базу ППО на горі Ай-Петрі в окупованому Криму. Під час прильоту туди балістичних ракет загинув командир військової частини.

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