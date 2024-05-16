«Атеш»: У Криму пошкоджено головний склад аеродрому «Бельбек»

У тимчасово окупованому Криму пошкоджено головний артилерійський склад військового аеродрому «Бельбек».

Про це ввечері 15 травня повідомив рух «АТЕШ».

ВІДЕО ДНЯ

«Агенти „АТЕШ“ зі складу військових аеродрому „Бельбек“ повідомляють про точне влучання і багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189)», — ідеться в повідомленні.

РЕКЛАМА

Зазначається, що на тому складі зберігалася більшість ракет для літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31, які тероризують українські міста.

«Також зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації», — додали в русі.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що в ніч на 15 травня в Криму гриміли вибухи. Вони локалізувалися саме в районі аеропорту «Бельбек».

Аналітики Defence Express зазначили, що на цій авіабазі перебувало чимало російських літаків. На опублікованих раніше знімках можна було розгледіти загалом (без урахування ймовірних машин в укриттях) 24 літаки і шість вертольотів. З них 10 Су27/30, 4 МіГ-31, 6 МіГ-29, 3 Л-39, 4 Мі-8, 2 Ко27/29, 1 Су-25. Експерти припустили, що під час атаки ATACMS могли влучити насамперед у МіГ-31.

РЕКЛАМА

Авіаційний експерт Богдан Долінце також зазначив, що під удар могли потрапити літаки з аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал».

Нагадаємо також, що днями Сили оборони України уразили російську військову базу ППО на горі Ай-Петрі в окупованому Криму. Під час прильоту туди балістичних ракет загинув командир військової частини.

95

Читайте нас у Facebook