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Суспільство та люди

Раді пропонують більше не саджати ухилянтів до в'язниці: що передбачає новий законопроект

9:04 17 травня 2024
Гривні

У відповідності до чинного законодавства, якщо військовозобов'язаний пройшов ВЛК, був визнаний придатним до військової служби, але на збірний пункт за «бойовою» повісткою не прибув, таке правопрорушення карається позбавленням волі. Йдеться про статтю 336 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

І саме цю статтю Верховній Раді України пропонують змінити — на розгляд профільного комітету направлено проєкт закону, яким пропонується замінити покарання у вигляді позбавлення волі на штрафи.

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«У статті 336 слова «карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років» замінити словами «карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн — 85 000 грн) або громадськими роботами на строк від ста шістдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк від одного до двох років», — йдеться в документі.

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Нагадаємо, що нещодавно парламент затвердив штрафи для порушників правил мобілізації. Так, у воєнний час ухилянт може заплатити більше 25 тисяч гривень.

Фото Pixabay

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