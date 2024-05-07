Ухилення від мобілізації: коли настає кримінальна відповідальність та поважні причини для неявки до ТЦК (відео)

В Україні триває загальна мобілізація. Офіцер юридичної служби Черкаського ОТЦК Ярослав Скрипаловський розповів, що якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою до ТЦК, то далі проводиться його адміністративне затримання Національною поліцією, передає Суспільне.

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Начальник ТЦК повідомляє органи внутрішніх справ про відповідну подію, і цю особу доправляють до ТЦК з метою складання протоколу. Далі виноситься постанова про притягнення до відповідальності.

Що стосується кримінальної відповідальності, якщо людина пройшла ВЛК і визнана придатною до військової служби, але на збірний пункт вона не прибула за «бойовою» повісткою, тобто ухиляється від військової служби, тим самим вона порушує норми статті 336 Кримінального кодексу.

За словами юриста ГО «Юридична сотня» Інни Сімакіної, з 18 травня, з моменту набрання чинності новим законом, поважними причинами неявки до ТЦК будуть:

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• стихійні явища, що завадили військовозобов'язаному вчасно прибути за повісткою до ТЦК;

• явища воєнного характеру та їхні наслідки;

• хвороба самого громадянина;

• смерть близьких родичів.

Всі обставини мають бути підтверджені документально. Про ці обставини військовозобов'язаний має повідомити ТЦК протягом трьох днів з моменту їх виникнення.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як будуть стягувати штрафи з ухилянтів, а також про те, як будуть визначати придатність військовозобов’язаних.

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