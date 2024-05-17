У Києві демонтували незаконну будівлю УПЦ МП на території Національного музею історії України

У Києві на території Національного музею історії України, куди нещодавно повернулось вкрадене росіянами скіфське золото, демонтували будівлю, яку незаконно звела релігійна громада УПЦ МП. Про це повідомив Медіацентр України. Споруда розташовувалася у буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра». За документами це були три кіоски по 20 квадратних метрів, звідки й походить назва «храм-МАФ».

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«Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці», як назвали споруду, був зведений для створення ілюзії стародавності та правонаступництва з Десятинною церквою, залишки фундаментів якої знаходяться поруч. Настоятелем тут був Гедеон (Юрій Харон), особа з кількома громадянствами, включно з російським.

Будівництво споруди відбулося з порушенням законодавства: без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Будівля не була введена в експлуатацію у встановленому порядку.

«Сьогодні ми розв’язуємо проблему, до якої призвели варварські кроки московського патріархату та відверта проросійська позиція влади часів Януковича. Українська спадщина має належати виключно українцям», — заявила директорка Скарбниці Національного музею історії України Наталія Панченко.

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Згідно з рішенням Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року, релігійна громада УПЦ МП мала самостійно демонтувати незаконну споруду, але проігнорувала це. За невиконання рішення суду на порушника неодноразово накладалися штрафи, які не сплачувалися.

Для демонтажу необхідне обладнання та ліцензування, адже це роботи підвищеної небезпеки. Музей не мав власних коштів на демонтаж, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення «храму-МАФу». За 16 годин було зібрано 870 тисяч гривень від 2266 донорів. Найбільші два донати склали по 30 тисяч гривень, а найменший — 10 копійок.

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Державна виконавча служба залучила підрядника — будівельну компанію «Смайл констракшн». Компанія отримає 772 тисячі гривень на виконання робіт, але виявила ініціативу провести їх безкоштовно. Після сплати податків та подання фінансової звітності залишок коштів буде перераховано на ЗСУ.

Раніше повідомляли про те, що у погоні за гривнею Держпідприємство геології та надр «продало» заповідні землі Буші під кар’єр.

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Фото у заголовку uk.wikipedia.org

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