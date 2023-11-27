Довгоочікуване скіфське золото повернулося до України (фото)

В Україну повернулася колекція артефактів, які ще 2013 року надали чотири кримські музеї та історико-культурні заповідники для закордонної виставки «Крим: золото й таємниці Чорного моря».

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Як повідомляють в Національному музеї історії України, колекція скіфського золота зберігатиметься у них до деокупації Криму.

Нагадаємо, що у 2014 році, коли росія окупувала Крим, предмети з колекції Національного музею історії України повернулися до Києва після виставки, а щодо цінності з кримських музеїв у Нідерландах розпочався судовий процес.

Фото https://nmiu.org

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У грудні 2016 року суд в Амстердамі постановив передати кримські скарби державі Україна. Аналогічне рішення ухвалював й Апеляційний суд Амстердама. Втім окупаційна кримська адміністрація подала касаційну скаргу до Верховного Суду Нідерландів, але її відхилили.

Фото https://nmiu.org

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Зазначається, що за остаточним рішенням, винесеним Верховним Судом Нідерландів, Україна мала виплатити Музею Алларда Пірсона 111,689 євро з нарахуванням відсотків за весь час збереження колекцій кримських музеїв, але згодом в музеї відмовилися від визначеної судом виплати на свою користь.

Фото https://nmiu.org

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Фото https://nmiu.org

«В листопаді предмети з кримських музеїв пройшли незалежну перевірку, після чого їх ретельно запакували відповідно до музейних правил. Потім артефакти перевезли до Києва. Нині фахівці обстежують стан цих речей. Ідеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у жовтні цього року у Мадриді затримали контрабандистів, які хотіли продати скіфське золото з України на суму понад 60 млн євро. Серед п’ятьох учасників банди був і представник УПЦ (МП) з України. Загалом у зловмисників було вилучено 11 викрадених золотих предметів культурної спадщини.

Фото з сайту https://nmiu.org

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