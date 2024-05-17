Зміни в графіках відключення світла в Києві та інших містах 17 травня: що відомо

Попри анонсоване НЕК «Укренерго» аварійне відключення світла в Україні, врані 17 травня низка операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) повідомили про зміну графіків погодинних відключень електроенергії побутовим споживачам.

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Так, в Києві 17 травняі будуть застосовуватися графіки стабілізаційних відключень в період з 19:00 до 00:00″, — повідомляє у Фейсбуці ДТЕК Київські електромережі



«Доведені НЕК „Укренерго“ для Запорізької області на 17 травня ліміти потужності дозволяють уникнути застосування в регіоні відключень для населення. Але — виключно за умови ощадливого споживання», — пише у Фейсбуці «Запоріжжяобленерго».

Згідно з повідомленням, якщо рівень споживання електроенергії зростатиме, заради збереження стабільної роботи енергосистеми оператор буде змушений знову вдатися до погодинних відключень.

За повідомленням «Інтерфакс-Україна», в Черкаській області 17 травня обленерго готується до застосування почергового графіку з 20:00 до 24:00.

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«Чернігівобленерго» інформує про очікуваний дефіцит електроенергії в Чернігівській області лише ввечері з 21:00 до 23:00 та застосування обмежень електропостачання в цей час для однієї з черг.

Прогнозується, що у Дніпропетровській та Львівській областях графіки погодинних відключень для побутових споживачів 17 травня діятимуть з 19:00 до 24:00.

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Раніше повідомляли про те, де в Києві знайти погодинні графіки відключення світла, якщо сайти YASNO та ДТЕК не працюють.

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