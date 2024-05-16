Погодинні відключення світла в Києві: де знайти графіки, якщо сайти YASNO та ДТЕК не працюють
У Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла.
Про це повідомили в Київській міській військові адміністрації.
«Це вимушений захід для стабілізації роботи енергосистеми країни. Для всіх регіонів, і для Києва зокрема, вже сформовані графіки відключень електроенергії. Під час довготривалих відключень всі мешканці міста Києва можуть скористатися «Пунктами незламності», — наголосили в КМВА.
За даними місцевої влади, в Києві відкрито близько тисячі таких об’єктів. Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися у застосунку «Дія», в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на спеціалізованому сайті.
У застосунку «Дія» є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий «Пункт незламності», дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет, але для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в «Дії».
Графіки погодинного відключення можна знайти на сайтах YASNO та ДТЕК.
Щоб перевірити, коли і де будуть у столиці вимикати світло:
- перейдіть на сайт ДТЕК;
- виберіть «Відсутня електроенергія»;
- введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Для отримання графіка за допомогою YASNO, зробіть такі кроки:
- перейдіть на сайт YASNO;
- виберіть свій регіон у правому верхньому кутку;
- натисніть на «Графік можливих відключень»;
- введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.
Що робити, якщо сайти YASNO та ДТЕК не працюють
В той же час через велике навантаження YASNO та ДТЕК іноді припиняють роботу.
«Шановні клієнти! Наразі спостерігається велике навантаження на сайт. Дочекайтесь, будь ласка, автоматичного завантаження сторінки. Вибачте за незручності», — йдеться у повідомленні ДТЕК.
Під час входу на веб-сайт YASNO з'являється повідомлення про помилку 502.
В цьому випадку глянути на графіки відключення можна у чат-боті YASNO в Телеграмі. Для цього:
- перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;
- оберіть свій регіон;
- натисніть «Можливі відключення»;
- введіть свою адресу.
Нагадаємо. що напередодні в столичній адміністрації киян запевнили, що бмеження енергопостачання в столиці є незначними та не впливають на життєдіяльність міста. Проте ситуація, звичайно, може будь-якої миті змінитися.
Фото з соцмереж148
Читайте нас у Facebook