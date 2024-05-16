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Суспільство та люди

Погодинні відключення світла в Києві: де знайти графіки, якщо сайти YASNO та ДТЕК не працюють

11:50 16 травня 2024
Школяр виконує домашнє завдання

У Києві 16 травня через значний дефіцит в енергосистемі запровадили погодинні стабілізаційні відключення світла.

Про це повідомили в Київській міській військові адміністрації.

«Це вимушений захід для стабілізації роботи енергосистеми країни. Для всіх регіонів, і для Києва зокрема, вже сформовані графіки відключень електроенергії. Під час довготривалих відключень всі мешканці міста Києва можуть скористатися «Пунктами незламності», — наголосили в КМВА.

За даними місцевої влади, в Києві відкрито близько тисячі таких об’єктів. Інформацію про їхнє розташування можна дізнатися у застосунку «Дія», в районних адміністраціях, органах місцевого самоврядування та на спеціалізованому сайті.

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У застосунку «Дія» є інтерактивна мапа, де можна знайти найближчий «Пункт незламності», дізнатися адресу, графік та умови роботи, а також прокласти до нього маршрут. Сервіс працює навіть без доступу в мережу Інтернет, але для цього потрібно завчасно завантажити карту вибраного регіону в «Дії».

Графіки погодинного відключення можна знайти на сайтах YASNO та ДТЕК.

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Щоб перевірити, коли і де будуть у столиці вимикати світло:

  • перейдіть на сайт ДТЕК;
  • виберіть «Відсутня електроенергія»;
  • введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Для отримання графіка за допомогою YASNO, зробіть такі кроки:

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  • перейдіть на сайт YASNO;
  • виберіть свій регіон у правому верхньому кутку;
  • натисніть на «Графік можливих відключень»;
  • введіть свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Що робити, якщо сайти YASNO та ДТЕК не працюють

В той же час через велике навантаження YASNO та ДТЕК іноді припиняють роботу.

«Шановні клієнти! Наразі спостерігається велике навантаження на сайт. Дочекайтесь, будь ласка, автоматичного завантаження сторінки. Вибачте за незручності», — йдеться у повідомленні ДТЕК.

Під час входу на веб-сайт YASNO з'являється повідомлення про помилку 502.

В цьому випадку глянути на графіки відключення можна у чат-боті YASNO в Телеграмі. Для цього:

  • перейдіть за посиланням, чат-бот відкриється автоматично;
  • оберіть свій регіон;
  • натисніть «Можливі відключення»;
  • введіть свою адресу.

Нагадаємо. що напередодні в столичній адміністрації киян запевнили, що бмеження енергопостачання в столиці є незначними та не впливають на життєдіяльність міста. Проте ситуація, звичайно, може будь-якої миті змінитися.

Фото з соцмереж

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