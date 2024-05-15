Аварійні відключення повертаються: «Укренерго» запровадило відключення світла в Україні

Компанія-постачальник електроенергії Yasno ввечері 14 травня оголосила, що у Києві та Дніпропетровській області за вказівкою «Укренерго» запроваджуються екстрені відключення електроенергії. Про це компанія повідомила у Facebook.

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«Це вимушений захід, який є наслідком масованих атак росії. На жаль, графіків не існує, бо відключення не планові і вони необхідні для термінового балансування енергосистеми. Будь ласка, наберіться терпіння. Всі енергетики працюють в режимі нон-стоп, щоб якнайшвидше повернути світло», — йдеться у повідомленні.

Згодом «Укренерго» офіційно заявило, що вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України. Причина — значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, обмеження енергопостачання в столиці наразі незначні та не впливають на життєдіяльність міста.

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«Як повідомило НЕК „Укренерго“, контрольовані аварійні відключення вводяться для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України, зокрема і в столиці. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури наразі не обмежується. Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. Побутові споживачі: не вмикайте всі потужні електроприлади одночасно, перенесіть прання на ніч, вимикайте світло в порожніх приміщеннях», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 8 травня окупанти випустили понад 50 ракет та 20 «шахедів» по енергетичній інфраструктурі одразу у шести регіонах — у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

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