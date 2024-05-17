Перевірятимуть ретельніше: які документи знадобляться українцям для виїзду за кордон з 18 травня

У Державній прикордонній службі уточнили анонсовані раніше зміни щодо правил перетину кордону після 18 травня, коли набуде чинності новий мобілізаційний закон.

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В ДПСУ зазначають, що з цієї дати в пунктах пропуску у окремих категорій громадян перевірятимуть наявність військово-облікового документу. Його разом із документом, що посвідчує особу, мають пред'являти громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Фото ДПСУ

Ті, хто має право на виїзд згідно з пунктом 2−6 Правил перетинання державного кордону України, повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації або виключення з військового обліку за станом здоров’я.

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Фото ДПСУ

Це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України. До таких відносяться;

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особи з інвалідністю;

ті які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Порядок виїзду зазначеної категорії осіб залишається незмінним.

Фото ДПСУ

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В ДПСУ звертають увагу на те, що перевірка підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення здійснюється територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

Громадянам при плануванні виїзду з України рекомендують попередньо уточнити свої дані у ТЦК та СП й внести інформацію про отримання відстрочки у свій військово-обліковий документ.

Про чільну п'ятірку мобілізаційних правил, які набувають чинності з 18 травня, читайте на нашому сайті.

Фото ДПСУ

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