Новий закон про мобілізацію: прикордонники анонсували зміни в правилах виїзду за кордон

Після того, як новий закон про мобілізацію набере чинності, частині українських чоловіків слід очікувати не тільки штрафів за відмову оновлювати свої дані, але й зміни правил виїзду за кордон.

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Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу.

За його словами, уряд має привести нормативні документи відповідно до вимог нового закону про мобілізацію. Тому варто очікувати, що у правила перетину кордону можуть бути внесені зміни.

Демченко зазначив, що Держприкордонслужба поки не знає, чого саме будуть стосуватися зміни. Ймовірно, йдеться про категорію громадян, які мають відстрочку від призову.

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«Але зважаючи, що також в статтю 23 Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку“ були внесені зміни щодо умов відстрочки від призову, то варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону», — попередив речник ДПСУ.

Зазначимо, що з 18 травня в Україні почне діяти новий закон про мобілізацію, яким вносяться деякі зміни у саму процедуру мобілізації.

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У новому законі уточнили категорії військовозобов'язаних, яким надається відстрочка та бронювання. Також в Україні запрацює електронний кабінет призовника.

Нагадаємо, в законі встановлений обов’язок з актуалізації своїх даних протягом 60 днів (починаючи з 18 травня) для призовників, які мають посвідчення про приписку; військовозобов’язаних, які мають тимчасове посвідчення або військовий квиток. Також оновити свої облікові дані мають жінки-медикині, які перебувають на військовому обліку.

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