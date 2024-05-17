«Ворог намагається примусити нас задіяти бригади з резерву»: Сирський про складну ситуацію на сході України

У зв’язку з ускладненням ситуації на cході України Головком ЗСУ кілька днів провів у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині, де 10 травня росіяни перейшли державний кордон та просунулися вглиб нашої території.

«Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву», — повідомив Олександр Сирський та додав, що основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча — Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ «Сєвєр», до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

За словами Сирського, противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати оборону. Він відзначив, що попереду будуть важкі бої і ворог до цього готується.

Генштабі ЗСУ додали, що за минулу добу Сили оборони зосереджували основні зусилля на недопущенні просування ворога в глибину української території, зриві ворожих планів щодо встановлення контролю над всією територією Донецької області та частиною Харківщини. Наразі ситуацію у населеному пункті Вовчанськ називають контрольованою. В області тривають заходи з посилення наших оборонних позицій та покращення тактичного положення на окремих напрямках.

Раніше в Інституті вивчення війни називали основну мету росіян у Харківській області — відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова на відстань стрільби ствольної артилерії.

Фото Міністерства оборони України

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