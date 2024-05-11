Підійти до Харкова на відстань артилерійського пострілу: ISW про наміри окупантів

Російські війська, ймовірно, будуть використовувати свій тактичний плацдарм на півночі Харківської області найближчими днями для активізації наступальних операцій і проведення початкової фази наступу. Вона має на меті відтіснити українські війська від кордону з Бєлгородською областю і наблизитися до Харкова на відстань стрільби ствольної артилерії. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська розпочали «нову хвилю наступальних дій» у харківському напрямку, а українські офіційні особи попереджали про російські наступальні дії в напрямку Харкова протягом останніх місяців, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Наявні бойові кадри свідчать про те, що російські війська задіяли відносно обмежену кількість живої сили та бронетехніки для своїх початкових атак. росія війська створює угруповання військ «Сєвєр» уздовж північного кордону України з Брянською, Курською та Бєлгородською областями і, за повідомленнями, зосередили в цьому районі від 35 000 до 50 000 військовослужбовців.

Маркування техніки угруповання військ «Сєвєр», яке розпочало наступ на Харківщину

Російські та українські джерела не уточнюють, які саме російські підрозділи розпочали наступальні операції вздовж кордону. Та дуже ймовірно, що російські війська мають резерви, які можуть бути використані для активізації наступальних операцій на північ від Харкова в найближчі дні. Західні та українські ЗМІ повідомили про інформацію від українських військових джерел про те, що російські війська мають намір створити 10-кілометрову буферну зону вздовж північного кордону в Харківській області. Вона, ймовірно, призначена для того, щоб убезпечити російську логістику в Бєлгородській області від обстрілів українською ствольною артилерією і наблизити армію агресора до Харкова.

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Російські війська навряд чи розмістять артилерію прямо вздовж лінії фронту, тому вони, ймовірно, мають намір просунутися ближче до Харкова, на відстань, що не перевищує 25 км, на яку здатні вести обстріл більшість радянських систем ствольної артилерії. Наразі російські війська знаходяться приблизно за 30 кілометрів від околиць Харкова, і подальше просування на відстань до 20 кілометрів від міста, ймовірно, дозволить їм вести рутинний нецільовий вогонь по Харкову зі ствольної артилерії. Рутинний нецільовий вогонь у поєднанні з постійними ударами планерних бомб і ракет, ймовірно, має на меті створити умови для більш масштабної наступальної операції проти Харкова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку політолога і експерта з питань безпеки Ніко Ланге: «Якщо Харків впаде, то в Україні будуть серйозні проблеми».

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