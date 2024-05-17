Пам’ятці бути, але для визначення її кордонів ще потрібні висновки археологів: про результати обговорення долі Китаєва в КМДА

Дискусія щодо можливого девелоперського проєкту в Китаєві сьогодні продовжилась в Київській міськраді. Тут розглядали петицію № 12969, за яку голосували кияни. Про позиції всіх сторін та попередні висновки Постійної комісії з питань збереження та захисту культурної спадщини — коротко.

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Суть петиції. Противники проєкту вимагають передачі орендованої землі на півдні Києва в держвласність. І мова не лише про ділянки в Китаєві. Хоч назва петиції і говорить про «захист поселення в урочищі Китаїв», але під гарячу руку активної громади потрапили ще й інші території, які з 2007 року перебувають в оренді «Київської овочевої фабрики» — в Самбурках та Болгарському. Також в ході обговорень, з’ясувалося дуже цікава деталь. У авторів петиції є потенційний конфлікт інтересів. Як вони самі заявили на Комісії, їхні приватні будинки знаходяться на території пам'ятки. І виникає риторичне питання. Так ці будинки мають бути знесені?

Прихильники петиції наполягають на тому, що артефакти давньоруської доби присутні на орендованих в Китаєві ділянках поруч із визначеними межами пам’ятки. Хоча при уточненні інформації самі не заперечують — документально це не підтверджено, раніше робилось лише точкове шурфування території. Тож єдиний метод зрозуміти, чи дійсно варто розширити охоронну зону пам’ятки, — лише у проведенні археологічного дослідження. Голова комісії Ярослав Федоренко запропонував зобов’язати користувача провести таке дослідження, але з обов’язковим залученням лише Державного інституту археології. Раніше компанія-девелопер сама виступала з пропозицією профінансувати розкопки, а потім безапеляційно виконати вимоги науковців та Мінкульту.

«Ми проти робіт, які не дозволені чинним законодавством та не погоджені з Міністерством культури та Департаментом. Але якщо є меценатські гроші, які користувач хоче направити на меценатську справу — нехай направляє», — сказав на обговоренні Ярослав Федоренко.

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На засіданні представники користувача підтвердили згоду направити приватний ресурс на дослідження ділянок, що межують з пам’ятками. Більш того, у разі виявлення археологічних пам'яток, інвестор готовий розглянути можливість фінансування культурного простору на цій території для Киян та гостей столиці.

Раніше експертка Альона Яхно поділилася враженнями після прогулянки в Китаєво.

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