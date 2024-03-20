Суперечливі враження: після прогулянки в Китаєво експертка здивована станом місцевості та небажанням її розвивати

Тисячолітні кургани, підземна церква й печери, мальовничі природні пейзажі довкола. Археологічна пам’ятка «Китаївське городище і курганний могильник» на півдні Києва має глибоке історичне та національне значення. Здавалося б, вона мусить бути дуже популярною і відвідуваною. Але, як розповіла у своєму дописі експертка Альона Яхно, є одне але. Добратись до деяких знакових місць неможливо через бездоріжжя й бруд, а шлях до пам’ятки аж ніяк не налаштовує на зустріч з прекрасним.

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Дорогою до пам’ятки експертка отримала дуже контрастні враження. Типова радянська панельна забудова з неохайністю і відсутністю нормальної інфраструктури для людей, а поруч із сірістю — прекрасний монастир. Далі відкриваються краєвиди на озеро, ліси й вали з печерами. Та дійти до них — ще та задача.

«Одна біда — багнюка. Через неї не змогла добратись до могильних курганів Х-ХІІІ століть», — пише блогерка і зазначає, що зараз є інвестор, який на орендованій ділянці поруч з пам’яткою згоден створити туристичну інфраструктуру, облаштувати територію, зробити доріжки. Але не все так просто.

Альона Яхно розповідає про хвилю спротиву цьому. Основний наратив такий — ніби-то компанія забудує пам’ятку національного значення. Проєкт для цієї місцевості ще в розробці. Якщо в загальних рисах, це малоповерхові будинки, розвинена інфраструктура, як зазвичай у KAN Development. Та є ключовий нюанс: це жодним чином не зачіпає саму пам’ятку. І навіть на орендованій землі поруч з нею буде туристична атракція, а не будинки.

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«Але на тих курганах навіть теоретично нічого не можна збудувати. Вона за монастирем та озерами. До них взагалі не підібратись», — зазначила Альона.

Блогерка відверто вражена протидією прокуратури та деяких активістів, яку отримав проєкт і бажання облаштувати ділянку поруч з пам’яткою. На її думку, таке відверте заперечення розвитку місцевості на противагу збереженню недоглянутості є дивним.

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«Останнє слово — за Міністерством культури, яке має надати режим використання території. То чому б державі не використати гроші бізнесу, щоб перетворити це місце на чудовий парк та туристичну атракцію?» — пише блогерка.

Нещодавно засновник KAN Development Ігор Ніконов в інтерв’ю 5 каналу розповідав, що компанія виконає всі вимоги Міністерства культури України, які те має визначити у режимах. Девелопер профінансує археологічні розкопки та облаштує ділянку поруч з пам’яткою згідно з їхніми висновками. Мова про музейно-туристичну локацію або ж зелену рекреаційну зону, якщо Мінкульт заборонить зведення тут капітальних споруд.

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