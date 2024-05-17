Коли запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного та які дані у ньому можна буде оновити (відео)

Одномоментно з набуттям чинності новим мобілізаційним законом, з 18 травня мають запрацювати й електронні кабінети військовозобов'язаних для оновлення даних.

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Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін в ефірі «Радіо Свобода».

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«Але слід зазначити, що це буде так звана mvp-версія (версія продукту із мінімальним набором функцій, — Авт.). Тобто надалі будуть додаткові опції в електронному кабінеті. Наразі ж буде можливість оновити свої дані. Передусім йдеться про електронну пошту, телефон і місце проживання», — зазначив він.

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Нагадаємо, що під час оновлення даних у ТЦК військовозобов’язаним мають вклеювати у військовий квиток спеціальний штрих-код (VIN-код).

Фото Pixabay

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