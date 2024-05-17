39.38 / 39.93 42.70 / 43.35
Київ: +14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Українські прикордонники застрелили жителя Дніпра, який намагався втекти до Румунії

19:43 17 травня 2024
ДПСУ

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало прикордонника, який напередодні застрелив чоловіка під час його спроби незаконно перетнути кордон з Румунією. Про це повідомили в прес-службі ДБР, інформує УНІАН.

«За попередніми даними, 15 травня близько 19-ї години військовослужбовці прикордонного загону під час патрулювання помітили чоловіка, який прямував у бік кордону з Румунією», — зазначили в ДБР.

Там також пояснили, що прикордонники закликали чоловіка зупинитися. Однак він цей заклик проігнорував. Зазначається, що загиблий — 39-річний уродженець Дніпра. Він мав при собі закордонний паспорт та туристичне спорядження.

«Під час переслідування втікача військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів із табельної зброї. Згодом вони виявили тіло чоловіка з кульовим пораненням голови», — пояснили в ДБР.

РЕКЛАМА

Так, у межах кримінального провадження, працівники ДБР оглянули місце подій та вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої стріляли в чоловіка. Крім того, ДБР допитали військових прикордонного наряду.

«Одного з військовослужбовців затримано, готують повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу)» — розповіли у відомстві.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що за даними влади Румунії, від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну близько 11 тисяч українських чоловіків нелегально перейшли кордон із Румунією. За цей час 19 українських чоловіків загинули у спробах потрапити до Румунії: 11 потонули, намагаючись переплисти прикордонну річку Тиса, решта загинули в горах через недостатньо теплий одяг взимку.

Тим часом у Тисі виявили два тіла чоловіків, які потонули намагаючись перетнути держвний кордон. Про це повідомили в Державній прикордонній службі та журналіст Віталій Глагола.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», днями за один день із Тиси дістали тіла чотирьох ухилянтів, які намагалися перетнути кордон.

411

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тайсон Ф&#39;юрі та Олександр Усик

Де і о котрій дивитись онлайн Усик — Ф'юрі: розклад трансляцій та ставки букмекерів на бій за всі пояси

Військовий квиток

Зміна правил мобілізації з 18 травня: ТОП-5 вимог, які треба виконати, щоб не стати ухилянтом

Анжела Перл

Стрільцям — приплив енергії та сил, Дівам — романтичні сюрпризи, а Ракам — додатковий дохід: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 16 травня

Геллі Беррі та Ван Хант

Бойфренд Геллі Беррі поділився її оголеним фото на честь Дня матері

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту