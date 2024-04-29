Прикордонники підрахували кількість ухилянтів, які загинули під час спроби втекти з України

Днями українські прикордонники дістали з річки Тиса тіла двох чоловіків, які, ймовірно, спробували нелегально дістатися до Румунії, аби уникнути мобілізації.

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За час з початку широкомасштабної агресії росії проти України загалом загинуло понад 30 порушників кордону, більшість — саме у водах Тиси. Як передає «УНН», про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, також фіксувалися випадки смертей у важкодоступних гірських районах.

Спікер ДПСУ зазначив, що прикордонники не застосовують зброю при затримані порушників

«Зброя може застосовуватись лише для убезпечення життя та здоров’я прикордонного наряду. У всіх інших випадках відкривати вогонь по порушникам прикордонники не будуть», — підкреслив він.

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А у Західному регіональному управлінні ДПСУ повідомили про ліквідацію на Буковині чергового каналу незаконного переправлення осіб через державний кордон до Румунії. Прикордонники отримали інформацію щодо підготовки перетину кордону групою осіб на ділянці відділу «Фальків».

Фото ДПСУ

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«У визначений час чоловіки на старій „буханці“ вирушили в бік кордону, але були затримані прикордонниками неподалік держрубежу. Під час затримання порушники намагались втекти, та їм це не вдалося. В ході подальшої роботи прикордонники з’ясували, що семеро чоловіків, мешканці Київської, Житомирської, Дніпропетровської та Харківської областей домовились з місцевим жителем про те, що він доставить їх до Румунії в обхід пунктів пропуску. За доставку організатор запросив з кожного від 6 до 9 тисяч євро», — йдеться у повідомленні.

Фото ДПСУ

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Водія затримали, відносно решти порушників складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що взимку в горах Румунії знайшли тіло 22-річного хлопця, який перейшов кордон та заблукав. Його пошуки розпочали після того, як румунські прикордонники затримали двох українців, а ті розповіли, що з ними був ще один супутник.

Фото ДПСУ

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