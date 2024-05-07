За один день із Тиси дістали тіла чотирьох ухилянтів, які намагалися перетнути кордон, — Держприкордонслужба (фото 18+)

Кількість людей, які з початку широкомасштабного вторгнення намагалися перебратися через річку Тиса за кордон та загинули, неухильно зростає.

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Надійшли звістки одразу про кілька потопельників, тіла яких знайшли в Тисі. В прикордонній службі повідомляють, що було знайдено тіло 28-річного мешканця Івано-Франківщини, яке помітив місцевий рибалка. А згодом, у ході взаємодії з колегами МВС, прикордонникам стало відомо про виявлення ще двох тіл чоловіків, одному з яких було всього 20 років.

Фото прикордонників

Фото прикордонників

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А прикордонники Румунії зі свого боку кордону виявили тіло чоловіка середнього віку з ознаками довготривалого перебування у воді. Наразі його особу встановлюють — документів при ньому не знайшли.

Фото прикордонників

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Фото прикордонників

Громадян попередили, що попри зниження рівня води, річка залишається небезпечною.

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Наприкінці квітня у погранслужбі повідомляли, що з лютого 2022 загинуло понад 30 порушників кордону, більшість — саме у водах Тиси. Також фіксувалися випадки смертей у важкодоступних гірських районах.

Фото ДПСУ

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