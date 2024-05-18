Е-кабінет військовозобов’язаного: як його зареєструвати та чи замінить він похід до ТЦК

В суботу, 18 травня, в Україні повинен почати працювати електронний кабінет військовозобов’язаного. Він є одним із нововведень, прописаних у нещодавно прийнятому законі про мобілізацію.

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Юрист компанії MORIS Ростислав Соботник розповів УП, як працюватиме е-кабінет та чи зможе він замінити похід до ТЦК.

«Електронний кабінет — це персональний кабінет, за допомогою якого призовники, військовозобов'язані та резервісти в електронному вигляді можуть подати до ТЦК відомості про себе. Також він дає можливість перевірити наявність ваших персональних даних у реєстрі „Оберіг“ — раніше це можливо було зробити лише через особисте звернення в територіальні центри комплектування», — зазначив Ростислав Соботник.

Як зареєструвати е-кабінет?

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Е-кабінет представлений у вигляді застосунку під назвою «Резерв+» від Міністерства оборони, який можна завантажити в App Store або Google Play.

Щоб оновити персональні дані, необхідно авторизуватися через BankID або Дія. Підпис і заповнити необхідні поля — адресу проживання, номер телефона та електронну пошту.

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Е-кабінет — це не те ж саме, що й електронна база призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг». Остання наповнюється автоматично й містить дані з різних державних реєстрів — Державної податкової служби, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Державної прикордонної служби, Міністерства освіти та науки, Державної міграційної служби тощо.

Водночас е-кабінет — це окремий вебсервіс, в який підтягуватимуться дані з «Оберегу».

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За словами Ростислава Соботника, передбачається, що крім номера телефону, електронної пошти та адресу проживання, в е-кабінеті зберігатимуться такі дані:

прізвище, ім’я, по батькові;

дата й місце народження;

місце проживання;

сімейний стан;

відомості про членів сім’ї (за згодою);

серії та номери внутрішнього й закордонного паспортів;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

громадянство;

освіта;

місце роботи;

наявність чи відсутність судимості;

право на відстрочку;

реквізити посвідчення водія та інші дані.

Чи замінить е-кабінет похід до ТЦК?

Е-кабінет не здатний повністю замінити похід до ТЦК.

«Реєстрація в електронному кабінеті спрямована на оновлення даних та не звільняє від обов’язку проходити ВЛК», — наголошує Ростислав Соботник.

Якщо працівникам ТЦК треба буде уточнити іншу інформацію, окрім наданої через е-кабінет, вони можуть зв’язатися з людиною за номером телефону або вручивши повістку.

База даних «Оберіг» наразі не підтягує інформацію з Міністерства охорони здоров'я, тому відомостей про стан здоров’я в е-кабінеті також не буде — як і дистанційного проходження ВЛК.

Е-кабінетом для оновлення даних можна також скористатися за кордоном. Військовозобов’язаним громадянам України, які перебувають в інших країнах, не надаватимуть консульські послуги, якщо вони не матимуть військово-облікових документів та не оновлять свої військово-облікові дані.

Чи обов’язково реєструвати е-кабінет?

Реєстрація електронного кабінету є добровільною.

Якщо людина не планує реєструвати е-кабінет, вона може оновити персональні дані альтернативними способами — через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або ТЦК.

Чи будуть в е-кабінеті повістки?

В новому законі про мобілізацію не передбачене розсилання електронних повісток. Отже, немає норми про те, що їх надсилатимуть через е-кабінет.

«Водночас Закон № 3549-IX „Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану“ не передбачає і НЕ ВИКЛЮЧАЄ можливості направлення електронних повісток через електронний кабінет», — зауважує юрист.

Про інші важливі новації для військовозобов'язаних, які набули чинності з 18 травня, читайте в «ФАКТАХ».



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