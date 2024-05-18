39.41 / 39.93 42.73 / 43.37
Київ: +23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Проти такого народу росіяни безсилі: через відсутність світла киянин під’єднав унітаз до повербанка (відео)

13:55 18 травня 2024
"Розумний" унітаз

Спроби російського ворога поставити українців на коліна постійними нічними обстрілами приречені на провал, так як на кожний шаг ворога відповідають не лише наші засоби ППО, а й самі українці, які виявляють неабияку винахідливість у багатьох питаннях.

Зокрема, після кількох випадків влучання ворога по енергетичним об'єктам і, як наслідок, перебоїв зі світлом, українці навчилися отримувати електроенергію навіть за допомогою унітаза!

Про такий випадок розповіли в одному з київських Telegram-каналів.

Як можна зрозуміти з відео, чоловік під'єднав унітаз-біде Smart (підлоговий електронний унітаз з функціями безбачкового змиву та автоматичного відкривання кришки) до павербанку, і кожне змиття передає на пристрій електрику (по принципу ГЕС).

РЕКЛАМА

«Три роки тому я й подумати не міг, що мені доведеться підключати унітаз до повербанка», — зазначив мешканець столиці.

Увага, на відео лексика «16+»!

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у нинішній ситуації «не пасуть задніх» і українські жінки: одна з них придумала, як під час поїздки або перебування на дачі зробити вирівнювач волосся з двох щіток. А її подруга-італійка порадила ноу-хау, як можна накрутити кучері за допомогою фольги.

РЕКЛАМА

277

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Початок нового дня

Скорпіонам — приємні сюрпризи, Козерогам — нові друзі, а Ракам — вдалі покупки: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 18 травня

Себастьян Самуельсон

Олімпійський чемпіон, якого ненавидять у росії, вперше став батьком (фото)

Тайсон Ф&#39;юрі та Олександр Усик

Де і о котрій дивитись онлайн Усик — Ф'юрі: розклад трансляцій та ставки букмекерів на бій за всі пояси

Меган Маркл

Меган Маркл може стати першою леді в Білому домі — експертка

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту