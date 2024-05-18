Проти такого народу росіяни безсилі: через відсутність світла киянин під’єднав унітаз до повербанка (відео)

Спроби російського ворога поставити українців на коліна постійними нічними обстрілами приречені на провал, так як на кожний шаг ворога відповідають не лише наші засоби ППО, а й самі українці, які виявляють неабияку винахідливість у багатьох питаннях.

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Зокрема, після кількох випадків влучання ворога по енергетичним об'єктам і, як наслідок, перебоїв зі світлом, українці навчилися отримувати електроенергію навіть за допомогою унітаза!

Про такий випадок розповіли в одному з київських Telegram-каналів.

Як можна зрозуміти з відео, чоловік під'єднав унітаз-біде Smart (підлоговий електронний унітаз з функціями безбачкового змиву та автоматичного відкривання кришки) до павербанку, і кожне змиття передає на пристрій електрику (по принципу ГЕС).

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«Три роки тому я й подумати не міг, що мені доведеться підключати унітаз до повербанка», — зазначив мешканець столиці.

Увага, на відео лексика «16+»!

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Нагадаємо, що у нинішній ситуації «не пасуть задніх» і українські жінки: одна з них придумала, як під час поїздки або перебування на дачі зробити вирівнювач волосся з двох щіток. А її подруга-італійка порадила ноу-хау, як можна накрутити кучері за допомогою фольги.

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